Maria De Filippi ad Amici abbina il tailleur alle sneakers: quanto valgono le nuove scarpe preferite Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici e la padrona di casa Maria De Filippi ha puntato ancora su un tailleur, questa volta in azzurro pastello. Lo ha abbinato a delle sneakers chunky, ormai diventate le sue preferite.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 15 ottobre 2023, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 diventato ormai un appuntamento fisso della domenica pomeriggio. Al di là degli allievi che si sono esibiti tra performance inedite e sfide, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata la padrona di casa Maria De Filippi, che sul palco ha mixato in modo impeccabile casual e glamour. Dall'inizio della nuova stagione televisiva a oggi ha puntato quasi sempre sui tailleur e anche durante la recente apparizione televisiva è rimasta fedele al capo must del suo armadio: ecco chi ha firmato il nuovo power suit azzurro e il prezzo delle sneakers diventate ormai le sue preferite.

Il completo pastello di Maria De Filippi

Maria De Filippi è l'indiscussa regina della tv italiana e non poteva mancare nella nuova stagione di Canale 5. Il capo a cui sembra non poter rinunciare per le numerosi apparizioni di fronte i riflettori di Mediaset? Il tailleur dallo stile mannish. A Tu Sì Que Vales ha spaziato tra effetto color block e gessato in blu e rosso, mentre ad Amici ha preferito non osare con le nuance vitaminiche, puntando su total black e il denim. Nelle ultime ore, però, ha aggiunto un tocco pastello al suo stile: sul palco del talent ha infatti sfoggiato un completo azzurro di Etro, per la precisione un modello con pantaloni a sigaretta alla caviglia e giacca avvitata monopetto, decorato all-over con una paisley tono su tono.

Maria De Filippi in Etro

Maria De Filippi con le sneakers griffate

A completare il suo nuovo outfit sul palco di Amici sono stati diversi accessori originali. Maria ha spezzato il tailleur pastello con un top a pois bianco e nero e con un paio di sneakers coordinate.

Maria De Filippi con le sneakers Louis Vuitton

Si tratta delle Run 55 di Louis Vuitton, un modello di ispirazione racing con la suola chunky in gomma bianca e dei dettagli neri con motivo Monogram sui lati. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 990 euro. Non è la prima volta che la conduttrice le indossa sul palco, già qualche settimana fa le aveva sfoggiate ma in un colore differente, a prova del fatto che sono diventate ormai le sue scarpe preferite. Nell'armadio ne avrà ancora in altre nuance?