Tu Sì Que Vales, Maria De Filippi e Giulia Stabile in tailleur: look coordinati per la quarta puntata Oggi, sabato 14 ottobre, va in onda la quarta puntata di Tu Sì Que Vales, che sul palco ha visto sfidarsi a colpi di stile Maria De Filippi e Giulia Stabile: ecco i loro look mannish coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales, il talent show del sabato sera di Canale 5, è tornato con una nuova edizione e fin dalla prima puntata il pubblico ha apprezzato molto le numerose novità, dalla sostituzione di Teo Mammucari con Luciana Littizzetto al debutto di Giulia Stabile alla conduzione (ha preso il posto dell'ex collega Belén Rodriguez accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara). Sono state confermati, invece, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferrilli e naturalmente la "padrona di casa" Maria De Filippi. Oggi, sabato 14 ottobre, in occasione della quarta puntata due delle protagoniste si sono sfidate a colpi di stile, vestendosi in coordinato in versione mannish.

Maria De Filippi col tailleur gessato

È ormai da diversi anni che Maria De Filippi ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio ai look rigorosi per dare spazio al glamour. Nella nuova stagione di Tu Sì Que Vales, in particolare, sta puntando sempre sui tailleur con giacca e pantaloni, naturalmente dei modelli diversi sia per taglio che per colore in ogni puntata. Se per il debutto aveva puntato tutto sull'effetto color block, successivamente è passata prima al total denim, poi al raso floreale color salmone (vestendosi in coordinato con l'amica Sabrina Ferilli). Per il quarto appuntamento è rimasta fedele al completo mannish, optando per una variante gessata a fondo blu con le micro righine rosse. Pantaloni palazzo dalla linea classica e giacca doppiopetto: ad aggiungere un ulteriore tocco vitaminico sono state le scarpe, ovvero un paio di pumps col tacco a spillo in camoscio rosso fuoco.

I look dei protagonisti della quarta puntata

Il look mannish di Giulia Stabile

Per la sua prima volta nei panni di conduttrice Giulia Stabile ha stravolto il suo armadio: niente più pantaloni over, comode tute e completi sportivi da ballerina, ora è fashion e sofisticata. Indossa tacchi a spillo griffati, lascia l'ombelico nudo con audaci reggiseni in denim, segue la mania dei maxi cuissardes, insomma, sembra aver "ereditato" lo stile dall'ex collega Belén. Per la quarta puntata del talent ha preso ispirazione da Maria De Filippi, vestendosi in coordinato con lei con un completo mannish. Il tailleur scelto da Giulia è un tantino più sbarazzino rispetto a quello della "regina della tv": è in beige, ha la giacca crop e i pantaloni a sigaretta alla caviglia. Anche questa volta non sono mancati i tacchi alto, ormai diventati un tratto distintivo del nuovo stile della ballerina.