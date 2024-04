Maria De Filippi al serale di Amici: quanto costano i pantaloni “coccodrillo” e la cintura firmata

video suggerito

Maria De Filippi nella terza puntata del serale di Amici

Dopo aver dato il via all'edizione 2024 del serale di Amici con un tailleur blu elettrico, Maria De Filippi lascia nel guardaroba gli abiti formali dai colori accesi per sfoggiare sul palco della terza puntata, quella di sabato 6 aprile 2024, un outfit più casual. Nel nuovo look la conduttrice mescola stampe floreali dal sapore primaverile con capi in pelle total black dal mood rock, senza rinunciare agli amati accessori griffati.

Maria De Filippi sul palco di Amici

Già nella seconda puntata dello show serale De Filippi aveva mostrato il cambio di stile, virando verso un mood più leisure e casual e indossando un completo in maglia di lurex dalla linea morbida firmato Gucci. Ora la regina della televisione italiana cambia ancora, dicendo addio agli amati tailleur dalle giacche sciancrate e tasche oblique, tutti firmati Alexander McQueen, che solitamente indossa per le sue trasmissioni serali, o ai completi dai toni pastello e alle candide giacche bianche, con cui l'abbiamo recentemente vista in tv.

Maria De Filippi con Tananai

Maria De Filippi indossa sempre lo stesso abito

Chi segue Maria De Filippi conosce bene il suo stile e sa quanto ami indossare modelli molto simili tra loro. Oltre alla fase dei completi mono colore, c'è stato il momento dei tubini dalle line semplici griffati Victoria Beckham, che abbiamo visto sfilare uno dopo l'altro, tutti uguali ma in colorazioni differenti, sul palco dell'ultima edizione di C'é Posta per te. Il modello estremamente essenziale era già diventato iconico dopo essere apparso indosso a Meghan Markle.

Camici Sleep No More

Il look di Maria De Filippi per la terza puntata di Amici 2024

Ora il "momento tailleur" sembra essere finito, come anche il "periodo tubini": la primavera è arrivata, dunque Maria De Filippi celebra la stagione calda e delle fioriture sfoggiando, nella terza puntata del serale di Amici, una camicia in seta stile pigiama. Il capo, firmata Sleep No More, è decorato da una stampa floreale, con fondo nero e fiori disegnati in rosso e rosa pallido. Sul sito del marchio il completo con pantaloni coordinati costa 610 euro.

Pantaloni MSGM

Alla camicia in tessuto morbido la conduttrice abbina un capo dall'anima rock, completamento opposto allo stile romantico del top, si tratta di un paio di pantaloni svasati alla caviglia, in eco pelle nera a effetto coccodrillo, che sono molto simili a un modello della collezione MSGM che costa 395 euro.

Cintura Saint Laurent

A completare il look un accessorio griffato molto particolare, stiamo parlando di una cintura Saint Laurent in pelle nera, con fibbia dall'opale ovale profilato in oro, che costa 595 euro. La conduttrice dunque non rinuncia a sfoggiare almeno un accessorio firmato da una delle case di moda che più ama, Saint Laurent appunto, di cui aveva indossato gli abiti in svariati occasioni sul palco.