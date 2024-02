Maria De Filippi a C’è Posta per te con un tubino arancione: quando aveva scelto lo stesso modello Maria De Filippi è la regina del sabato sera: anche per la puntata del 24 febbraio di “C’è posta per te” opta per un look formale, indossando un tubino arancione che le abbiamo già visto sfoggiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi

Per la puntata di sabato 24 febbraio di C'è Posta per te, dove saranno ospiti Il Volo e Alessandro Siani, Maria De Filippi sceglie un tubino monocromatico arancione. La conduttrice è amante delle tonalità delle arancione, che ha indossato anche in occasione di altri programmi che l'hanno vista protagonista. L'abito midi scelto per questa puntata, in realtà, l'abbiamo già visto indossato da De Filippi.

Maria De Filippi "ricicla" il tubino a C'è Posta per te

Per la puntata di sabato 24 febbraio, Maria De Filippi opta per un abito midi sui toni dell'arancione. Il tubino dalla silhouttes semplice e tradizionale è firmato Victoria Beckham e viene venduto online sui principali e-commerce a 1.090 euro. Lo stesso modello l'abbiamo già visto in un'altra puntata di C'è Posta per te, indossato proprio dalla conduttrice. A fine gennaio, quando l'ospite era stato Luca Argentero, Maria De Filippi aveva sfoggiato il tubino ma in versione celeste acceso.

Maria De Filippi con Alessandro Siani

In pochi sanno che lo stesso modello sulle tonalità dell'azzurro era stato indossato da Meghan Markle quando fece ritorno a Londra nel marzo 2020 dopo aver deciso di lasciare la Famiglia Reale insieme al marito Harry.

Leggi anche Maria De Filippi a C'è Posta per te con blazer doppiopetto tempestato di cristalli

La versione celeste del tubino di Maria De Filippi

Il look vitaminico di Maria De Filippi

Come spesso accade, a C'è Posta per te Maria De Filippi tende a optare per look più formali, come abbiamo visto lo scorso sabato quando ha sfoggiato un completo sartoriale, abbandonando le sue amate sneakers, che indossa ad Amici o a Uomini e Donne. Anche stavolta non mancano le classiche décolléte color nude, che si abbinano perfettamente alla palette del tubino arancione.

Maria De Filippi con Il Volo