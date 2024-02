Maria De Filippi a C’è Posta per te con blazer doppiopetto tempestato di cristalli Maria De Filippi sfoggia un completo mannish nella puntata del 17 febbraio di C’è Posta per te: la conduttrice abbina un tailleur a un paio di classiche décolléte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Maria De Filippi

Maria De Filippi, come ogni sabato, fa gli onori casa a C'è Posta per Te. Nella puntata del 17 febbraio gli ospiti sono: Giorgia insieme al compagno, il ballerino e coreografo di Amici Emanuel Lo, e il tennista Matteo Berrettini. Per questa serata, la conduttrice sfoggia un completo con blazer doppiopetto grigio antracite, illuminato da una serie di swarovski.

Il look di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

L'eleganza sobria e tradizionale di Maria De Filippi rivela sempre qualche dettaglio particolare. Anche in occasione della puntata del 17 febbraio di C'è Posta per te, la conduttrice opta per un completo mannish color lavagna con pantalone sartoriale firmato Maurizio Miri. La silhouette severa della giacca e del pantalone è tempestata da tanti cristalli che illuminano il colore scuro. Dal blazer si intravede una blusa color verde bottiglia, perfettamente in palette con il tailleur. Il completo viene venduto sul web a 1935 euro.

Maria De Filippi a C'è Posta per te

Maria De Filippi abbina al tailleur un paio di classiche décolléte nere: questo è uno dei modelli più indossati, anche se, sia a C'è Posta per te, sia ad Amici, capita spesso che la conduttrice abbini completi eleganti a un paio di comode sneakers. Durante quest'inverno, poi, l'abbiamo vista anche con un paio di stivaletti texani in pelle. Insomma, la regina della tv italiana non rinuncia allo stile con cui l'abbiamo conosciuta negli anni, sempre con un occhio alla comodità.

Maria De Filippi in Maurizio Miri