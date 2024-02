Maria De Filippi ad Amici dice addio alle sneakers: ora è il momento degli stivali col tacco metallico Oggi va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e la “padrona di casa” è riuscita ancora una volta a distinguersi col suo stile elegante e glamour. Niente più sneakers, ora per lei è il momento degli stivali col tacco metallico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 4 febbraio, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale che ormai da anni intrattiene milioni di spettatori nel weekend. Tra poco più di un mese si darà il via alla fase serale ma nel frattempo i concorrenti in gara si sfidano ogni settimana per tenersi stretta l'ambita felpa con il logo del programma. Al di là degli artisti seduti tra i banchi e gli ospiti speciali, la vera protagonista della trasmissione è la "padrona di casa" Maria De Filippi. Se per le precedenti dirette aveva puntato quasi sempre su delle sneakers colorate e griffate, ora ha cambiato stile puntando tutto su degli stivali col tacco "metallico".

La camicia a pois di Maria De Filippi

L'avevamo lasciata sul palco di Amici in versione western, oggi ritroviamo Maria De Filippi con un altro look originale sul palco del talent di Canale 5. Al momento sembra essersi lasciata alle spalle i tailleur mannish dal mood formale e rigoroso (anche se solitamente in tinte vitaminiche), per la puntata domenicale la conduttrice ha puntato su uno stile decisamente più casual, soprattutto se paragonato agli outfit sfoggiati a C'è Posta per Te. Maria ha abbinato un paio di pantaloni neri a zampa dal taglio classico a una camicia di seta dark ma decorata all-over con dei pois blu elettrico. Si tratta di un modello firmato Saint Laurent, una delle Maison preferite della conduttrice.

Maria De Filippi con la camicia Saint Laurent

Maria De Filippi ad Amici con i tacchi a effetto specchio

A fare la differenza nel look di Maria ad Amici sono state le scarpe: ha temporaneamente lasciato nell'armadio le sneakers colorate e con la suola chunky di Louis Vuitton, preferendo un paio di stivaletti in pelle total black, per la precisione un modello con la punta quadrata e col tacco metallico a effetto specchio. Non sono mancati gli occhiali da vista con la montatura tonda e gold, ormai tratto distintivo della sua immagine, e la piega leggermente mossa sulle punte. Insomma, Maria De Filippi ha ancora una volta dimostrato di essere la regina della tv italiana e non solo perché sempre attenta e comprensiva ma anche perché capace di distinguersi per eleganza (ma con un tocco glamour).

Maria De Filippi con gli stivali col tacco metallico