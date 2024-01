Maria De Filippi cambia stile ad Amici: il look western con camicia da 1000 euro Dopo i completi total white e le candide giacche bianche Maria De Filippi cambia stile per la nuova puntata di Amici 2024, indossando una camicia d’ispirazione western. Ecco quanto costa il look e chi ha firmato i vestiti della conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi è sempre attenta al suo look, mai estremo, mai troppo vistoso. Nelle sue trasmissioni la conduttrice appare con outfit semplici ma ben studiati, composti con capi su cui non ci sono mai loghi in bella mostra o stampe troppo riconoscibili. Nonostante ciò il guardaroba di Maria De Filippi è composto da capi super griffati delle grandi case di moda. Tra i marchi preferiti ci sono quelli francesi come Dior, Louis Vuitton e Saint Laurent, ma non mancano look con tailleur firmati Alexander McQueen, mentre nell'ultima puntata di C'è Posta per Te ha sfoggiato un tubino ceruleo di Victoria Beckham.

Maria De FIlippi in Saint Laurent

Ancora prima, sempre nella trasmissione del sabato sera di Canale 5, era apparsa con un mini dress dalle linee bon ton in tweed firmato Dior, mentre nella prima puntata dell show aveva dato il via alle danze con un completo black griffato Alexander McQueen.

Camicia Saint Laurent

Il look di Maria De Filippi per Amici 2024

Anche per la nuova puntata di Amici, quella di domenica 28 gennaio 2024, De Filippi non rinuncia ai capi griffati indossando un red velvet total look, con capi realizzati in velluto rosso. Maria dice dunque addio al total white della precedente puntata per indossare un look full color dalla tonalità accesa e vibrante. Nell'outfit spicca la camicia con stampa tie dye sui toni del rosso, con ricami e tagli che richiamano le classiche camicie da cowboy. Si tratta di un capo di una collezione passata della linea uomo di Saint Laurent, il cui prezzo si aggira intorno ai 1,100 euro.

Maria De FIlippi ad Amici

De Filippi completa l'outfit abbinando alla camicia in stile western con un paio di pantaloni in velluto a gamba ampia, dalla linea morbida e con maxi risvolti alla base. Il wester mood è ripreso anche dalle scarpe scelte per l'occasione, ovvero un paio di stivali camperos in pelle nera dalla punta stretta