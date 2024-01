Maria De Filippi a C’è Posta per Te: dove abbiamo già visto il tubino celeste della terza puntata Oggi va in onda la terza puntata di C’è Posta per Te e Maria De Filippi si è distinta ancora una volta col suo stile glamour. Sul palco ha indossato un tubino celeste acceso, in quanti ricordano chi lo aveva già sfoggiato prima di lei? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 27 gennaio, va in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te, il people show di Canale 5 diventato ormai un appuntamento fisso del sabato sera. Al timone del programma non può che esserci la "veterana" Maria De Filippi, da sempre molto attenta a comprendere le storie e le emozioni dei protagonisti, provando a farsi da mediatrice tra mittente e destinatario dell'iconica "busta". Al di là degli ospiti speciali, primo tra tutti Luca Argentero, a contraddistinguere il terzo appuntamento con la trasmissione è un look super vitaminico sfoggiato dalla padrona di casa. In quanti trovano che il suo tubino celeste sia un modello "già visto" altrove?

Maria De Filippi in celeste acceso a C'è Posta per Te

Maria De Filippi ha più volte di dimostrato di essere l'indiscussa regina della tv italiana e non solo perché riesce a trasformare ogni suo programma in un cult ma anche perché è capace di dettare legge in fatto di stile con i suoi look glamour ed eleganti.

Maria De Filippi nella terza puntata di C'è Posta per Te

Se sul palco di Amici lascia spesso spazio alla comodità con sneakers e jeans, a C'è Posta per Te lascia trionfare la classe ma senza rinunciare alle griffe. Nelle prime due puntate aveva optato per un mood dark tra blazer con i graffiti scintillanti e chemisier in tweed, oggi invece ha lasciato trionfare una tinta vitaminica come il celeste. Così facendo, ha portato un tocco di freschezza in studio, anticipando la primavera con un colore acceso.

Maria de Filippi col tubino celeste

Chi ha firmato l'abito azzurro di Maria De Filippi

Per la terza puntata del people show Maria ha sfoggiato un abito midi a maniche corte, per la precisione un modello a tubino in celeste acceso caratterizzato da trama effetto crêpe, scollo rotondo, design aderente e gonna al ginocchio.

Abito Victoria Beckham

Chi lo ha firmato? Victoria Beckham e sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.090 euro. Tutti coloro che si sono chiesti dove avessero già visto il vestito devono tornare "indietro nel tempo" di qualche anno, per la precisione a quando nel marzo 2020 Meghan Markle tornò per la prima volta a Londra con Harry dopo la Megxit. In quell'occasione indossò l'ormai iconico tubino celeste del brand dell'ex Posh Spice, rendendo il capo letteralmente iconico.

Meghan Markle in Victoria Beckham nel 2020