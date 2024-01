Maria De Filippi “va in bianco” ad Amici: le sneakers arancioni costano oltre mille euro Maria De Filippi è anche oggi la protagonista indiscussa dello speciale domenicale di Amici. Cosa ha indossato sul palco? È andata “in bianco” ma non ha rinunciato a un tocco griffato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, domenica 14 gennaio, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni lancia i giovani artisti che si ritrovano a spopolare nel mondo dello spettacolo. Sebbene i grandi protagonisti siano proprio i ballerini e i cantanti in gara, la verità è che settimana dopo settimana ad attirare le attenzioni del pubblico è sempre la "padrona di casa". Premurosa nei confronti dei ragazzi, ironica con i professori e soprattutto super glamour: Maria De Filippi dà sempre prova di essere l'indiscussa regina della tv italiana. Dopo che ieri sera è tornata sul palco di C'è posta per te con una giacca graffiti, per il nuovo appuntamento con Amici ha pensato bene di "andare in bianco": ecco cosa ha indossato.

Il look bianco di Maria De Filippi

Maria De Filippi è tornata sul palco di Amici per un nuovo speciale pomeridiano della domenica e ne ha approfittato per rivelare l'ennesimo look elegante e glamour. Dall'inizio della nuova stagione televisiva a oggi non ha mai rinunciato a un capo che sembra essere diventato il tratto distintivo del suo stile: il tailleur mannish. Questa volta, però, ha evitato i colori vitaminici che tanto ama, dal rosso fuoco al giallo, preferendo un più candido total white. Giacca monopetto dalla silhouette avvitata e pantaloni a sigaretta dalla linea classica: per completare il tutto la conduttrice ha optato per un top nero con lo scollo a barca e ha poi rinunciato agli occhiali da vista con la montatura gold durante i primi minuti della puntata.

Maria De Filippi in bianco ad Amici

Quanto costano le sneakers di Maria De Filippi

A fare la differenza nel look pomeridiano di Maria sono state le scarpe: niente tacchi a spillo, per la registrazione della puntata di Amici ha puntato sulla comodità di un paio di sneakers. Non è la prima volta che lo fa, anzi, per lei è diventata una vera e propria "tradizione" indossare le scarpe da ginnastica al talent di Canale 5, soprattutto il modello considerato ormai il suo preferito. Si tratta delle Run 55 di Louis Vuitton dalla forma aerodinamica, questa volta declinate in una versione arancione e bianca. Le aveva già indossate in prima serata allo show di Stefano De Martino ma in quanti sanno quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 1.020 euro, dunque sono tra le varianti leggermente più care, visto che la versione "tradizionale" costa 990 euro.

Le Run 55 di Louis Vuitton