Maria De Filippi allo show di Stefano De Martino: ricicla il tailleur rosso ma lo abbina alle sneakers Ieri sera è andato in onda Da Natale a Santo Stefano, il primo one man show di Stefano De Martino. Maria De Filippi ha voluto fargli una sorpresa, tornando in Rai in versione natalizia con tailleur rosso e sneakers griffate.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera su Rai 2 è andato in scena Da Natale a Santo Stefano, il primo one man show di Stefano De Martino, che per l'occasione ha ballato, cantato e dato spazio a una serie di ospiti speciali, da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, fino ad arrivare a Nina Zilli. Il conduttore ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, dai primi lavoretti a Torre Annunziata, la sua cittadina natale, ai provini per Amici, rivelando alcuni dettagli simpatici e indiscreti che nessuno conosceva. A fargli una sorpresa speciale non poteva che essere Maria De Filippi, tornata in Rai proprio per celebrare il successo del ballerino su cui lei stessa aveva puntato nella vecchia edizione del talent.

Maria De Filippi in rosso a Santo Stefano

Durante lo show Da Natale a Santo Stefano Maria De Filippi ha scherzato con Stefano De Martino, mostrando al pubblico delle foto inedite del suo debutto ad Amici, dalla prima audizione all'eliminazione in semifinale. La regina della tv poteva mai rinunciare a un look super glamour per un evento tanto atteso?

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Assolutamente no, anzi, ha puntato su qualcosa in pieno stile natalizio: un tailleur rosso di Alexander McQueen con pantaloni a sigaretta e giacca coordinata con un unico bottone leggermente laterale. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted più attenti? Il completo è "riciclato", la conduttrice lo aveva già indossato durante una delle ultime puntate di Tu Sì Que Vales.

Giacca Alexander McQueen

Le scarpe preferite di Maria De Filippi

Se sul palco di Canale 5 la conduttrice aveva abbinato il tailleur monocromatico a un paio di décolleté in tinta, per l'esclusivo ritorno in Rai ha preferito puntare sulla comodità. Niente tacchi a spillo o zeppe, ha indossato un paio di sneakers Louis Vuitton, per la precisione le Run 55 declinate in una versione arancione con motivo Monogram sui lati e la suola chunky in gomma bianca.

Le Run 55 di Louis Vuitton

Si tratta di un modello confortevole e glamour di ispirazione racing che è ormai diventato il preferito di Maria, basti pensare al fatto che le ha praticamente in tutti i colori, da quelle bianche e nere a quelle dai dettagli panna, fino ad arrivare alle più sobrie col grigio. In quante seguiranno il suo esempio e cominceranno ad abbinare il tailleur alle scarpe da ginnastica per mixare eleganza e comodità?