“Te lo giuro su Maria”, nuovo tormentone ad Amici sulla maglietta regalata da Annalisa a De Filippi

In tanti ricordano il tormentone, entrato nel linguaggio comune di milioni di italiani e lanciato da Tina Cipollari a Uomini e Donne. La frase "No Maria, io esco", è ormai diventata un modo di dire per esprimere disappunto in una particolare situazione, per allontanarci almeno idealmente da un momento in cui non ci sentiamo a nostro agio o per mostrare distanza da parole e discorsi con cui siamo in disaccordo. Ora sembra che i tempi siano maturi per accogliere un nuovo tormentone linguistico che recita: "Te lo giuro su Maria".

Annalisa ad Amici

Annalisa Scarrone ha partecipato alla semifinale di Amici di Maria De Filippi 2025, in onda sabato 10 maggio su Canale 5, come ospite della serata. Dopo essere apparsa sulla copertina del suo nuovo singolo Maschio con capelli cortissimi, la cantante ad Amici è tornata a sfoggiare i suoi lunghissimi capelli con frangia liscia e gli amati abiti griffati in total pelle, dicendo addio al taglio e al completo da maschiaccio.

Cosa c'è scritto sulla maglietta regalata da Annalisa

Sul palco Annalisa ha dato vita a un divertente siparietto in cui ha coinvolto Maria De Filippi. La cantante ha infatti ringraziato la padrona di casa portandole un dono, si tratta di un presente molto originale, ovvero una T-Shirt rosa confetto con una stampa sul davanti. In molti si sono chiesti cosa ci fosse scritto sul cadeau destinato alla conduttrice televisiva. "Te lo giuro su Maria" è la frase stampata a chiare lettere nere sulla maglietta rosa a maniche corte che Annalisa ha portato in dono a Maria De Filippi.

La T-shirt "Te lo giuro su Maria"

Il significato della frase sulla maglietta rosa

Il claim "Te lo giuro su Maria" non è altro che una strofa presa dal testo del nuovo singolo Maschio di Annalisa, in cui la cantante recita "Ma te lo giuro su Maria, l’amore cieco è una teoria. Non parli mai di gelosia, ma io, lo so anche un maschio a volte piange". La frase tormentone è stata stampata sulla T-shirt rosa sopra il disegno di una mano dalle unghie nere appuntite e una mano scheletrica che incrociano il mignolo, mimando il gesto del "giurin giurello". La maglietta probabilmente farà parte del merchandising creato per il lancio del nuovo singolo, forse con il capo dalla stampa ironica Annalisa vuole tentare la carta usata anche da Lucio Corsi, che dopo Sanremo ha spopolato con le shirt "Volevo essere un duro" con su stampato Topo Gigio, capo andato sold out in brevissimo tempo. Staremo a vedere se anche Annalisa riuscirà a registrare il sold out e lanciare un nuovo tormentone.