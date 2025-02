video suggerito

Lucio Corsi mette di nuovo in vendita la T-Shirt di Topo Gigio per chi “voleva essere un duro” Tutti vogliono la T-shirt ufficiale di “Volevo essere un duro”: è andata subito soldout al primo lancio, ma Lucio Corsi ha annunciato che è tornata in vendita. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Lucio Corsi a Sanremo si è rivelata la favola a lieto fine di un artista che ha fatto della musica la sua ragione di vita e che su quel palco è riuscito a entrare nei cuori di tutti. Volevo essere un duro si è imposta sin dal primo ascolto ed è riuscita a salire sul podio, al secondo posto. E sarà proprio questa canzone a rappresentare l'Italia all'Eurovision: con la rinuncia di Olly, infatti, sarà Lucio Corsi a esibirsi a Basilea per tenere alto l'onore del tricolore sulla piazza musicale europea. E chissà cosa indosserà, se porterà sul palco la T-shirt ufficiale del brano diventata immediatamente virale.

Perché tutti vogliono la maglietta di Lucio Corsi

Volevo essere un duro ha fatto breccia nel cuore di tutti ed è stata resa particolarmente intensa dall'interpretazione di Lucio Corsi, che sul palco dell'Ariston ha fatto una scelta estetica ben precisa. Si è presentato esattamente come si mostra ai suoi concerti: stesso trucco col cerone bianco sul viso, stessi occhi marcati di nero, stessi abiti logori che sposta di città in città.

Nessuna griffe dietro i suoi outfit sanremesi, niente gioielli di diamanti: sul palco ciò che aveva da offrire era solo se stesso e la sua musica.Nella serata delle cover ha presentato una poetica versione di Nel blu dipinto di blu, condividendo la scena con un ospite d'eccezione: Topo Gigio! E proprio Topo Gigio spicca anche sulla T-shirt ufficiale di Volevo essere un duro. Appena messa in vendita, la maglietta è andata immediatamente sold-out. Ne ha indossata una anche Tony Effe, durante una conferenza stampa sanremese, dimostrando di essere un sostenitore di Lucio Corsi.

Per la gioia di chi "voleva essere un duro" la maglietta è nuovamente acquistabile sullo shop di Sugar. È un'edizione limitata e alcune taglie risultano già esaurite. Costa 32,90 euro. La T-shirt, come la canzone, è diventata un inno alla fragilità, la rivincita delle persone "normali", di chi non ha mai vinto, di chi è rimasto indietro, di chi ha sempre guardato ai forti invidiandone la strafottenza, la capacità di non preoccuparsi mai del futuro. Ecco perché la vogliono tutti.