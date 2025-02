video suggerito

Lucio Corsi mania dopo Sanremo: la T-shirt di Topo Gigio va sold-out in poche ore Lucio Corsi è la grande rivelazione di Sanremo: complice la sua immagine anti-convenzionale, tutti sono impazziti per lui e per il brano "Volevo essere un duro", per questo le sue T-shirt con Topo Gigio sono andate sold out in breve tempo.

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa lo scorso weekend ma si continua a parlare della rivelazione Lucio Corsi. Ha partecipato alla kermesse col brano Volevo essere un duro e, dopo essere stato in top 5 in tutte le serate, si è classificato a sorpresa al secondo posto. Come ha fatto a conquistare tutti? Ha portato sul palco dell'Ariston la sua immagine anti-convenzionale, lasciando trionfare le sue emozioni e la sua essenza più pura. Nessuno stylist, nessun abito griffato, nessun gioiello prezioso, solo look riciclati dal tour, cerone bianco sul viso e chitarra tra le mani: Lucio è simbolo di normalità ed è per questo che tutti sono impazziti per lui.

La t-shirt di Topo Gigio da Sanremo al sold-out

Sebbene nel suo passato ci sia un'importante esperienza come modello di Gucci, la cosa che Lucio Corsi non avrebbe mai immaginato prima di Sanremo è che sarebbe diventato un vero e proprio "fenomeno commerciale".

Il regalo di Lucio Corsi a Tony Effe

Ricordate, ad esempio, la t-shirt di Topo Gigio che aveva regalato a Tony Effe dopo la serata cover? È diventata virale fin da quando ha fatto la sua prima apparizione sui social, convincendo il cantante a lanciarla sul mercato.

T-shirt di SugarMusic

Martedì il capo ha debuttato sul sito di SugarMusic (dove è stata venduta al prezzo di 32,90 euro) e contro ogni aspettativa ha registrato il sold-out in poco più di 4 ore. Dopo poco la T-shirt è tornata disponibile, ed ora nuovamente in vendita, ma è chiaro che nessuno, Lucio Corsi compreso, si aspettava un simile successo.

La t-shirt sold-out

L'action figure ispirata a Lucio Corsi

Il merchandising dedicato a Lucio Corsi non è limitato alla semplice t-shirt: il sito Siamese jumbo, specializzato in action figure custom, ha lanciato anche il modellino giocattolo ispirato proprio all'immagine del cantante.

L'action figure di Siamese jumbo

Ha i capelli sciolti e selvaggi, il viso imbiancato dal cerone e l'ormai iconico look sanremese con pantaloni neri, top trasparente e giacca con le spalline maxi in cui ha nascosto le patatine, quanto costa? Sugli e-commerce del settore la statuina viene venduta a 60 euro e viene descritta come un "articolo da collezione". Insomma, a quanto pare è scoppiata la "Lucio-mania" che finalmente celebra la normalità piuttosto che l'apparire.