Lucio Corsi e il trucco delle patatine sul palco di Sanremo: "Ci si arrangia con quel che si può" Lucio Corsi è tra i protagonisti più eccentrici del Festival di Sanremo 2025. In quanti sapevano cosa nascondeva nelle sue spalline a forma di ali?

A cura di Valeria Paglionico

Lucio Corsi sembra essere una delle rivelazioni della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Arrivato sul green carpet con un look originale e il viso coperto di cerone, fin dalla prima apparizione pubblica ha sorpreso tutti col suo stile anti-convenzionale. Ieri sera, poi, si è esibito sulle note di Volevo essere un duro e a fine puntata è riuscito a classificarsi "a sorpresa" tra i primi 5 insieme a Giorgia, Brunori Sas, Achille Lauro e Simone Cristicchi. In quanti sanno che all'interno dell'originale top "con le ali" nascondeva un gustoso snack?

Cosa nascondeva il look di Lucio Corsi

Immortalato nel backstage di Sanremo 2025, Lucio Corsi si è lasciato immortalare a fine esibizione mentre, colto da un attacco di fame, provava ad "arrangiarsi". Si è sfilato il coprispalle giallo che indossava sopra il top trasparente e ha rivelato che all'interno delle "ali" conservava dei pacchetti di patatine.

Lucio Corsi

La cosa particolare è che non le ha usate solo per "sfamarsi" ma anche per riempire le spalline oversize. Le aveva indossate anche sul palco dell'Ariston? Probabilmente sì, a prova del fatto che l'eccentricità fa parte di lui in modo super naturale. Cosa si nasconderà nei suoi prossimi look sanremesi?

