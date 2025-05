video suggerito

Perché Annalisa si è trasformata in un Maschio Annalisa ha stupito i fan con l’ennesima trasformazione: ma che significato ha questo look maschile? Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

150 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa sarà in tour a novembre e dicembre 2025 nei principali Palasport italiani, ma non poteva certo lasciare a bocca asciutta i suoi fan fino ad allora! È quindi tornata alla ribalta con un nuovo singolo che uscirà giovedì 8 maggio, scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione. Il brano si intitola Maschio. Presenta sonorità moderne sapientemente fuse con elementi tipici della musicalità anni Settanta e Ottanta, in un equilibrio che un po' racconta le radici della cultura musicale italiana e un po' si proietta al sound internazionale, come solo Annalisa sa fare. Per il lancio della nuova canzone ha scelto un look potentissimo.

Il nuovo look di Annalisa

La cantante ha stupito tutti con un look per nulla casuale da Maschio, molto curato ed efficace. Ha posato in versione mannish indossando un completo nero con giacca sbottonata, camicia bianca, bretelle attaccate ai pantaloni morbidi. Una canotta a costine ha preso il posto del reggiseno gioiello che ama sfoggiare nelle grandi occasioni, ma che qui sarebbe stato davvero fuori posto!

La trasformazione della cantante non poteva non includere anche un nuovo hairstyle. Un pixie cut leggermente spettinato, tirato all'indietro e con due ciocche libere davanti al viso ha preso il posto dell'inconfondibile chioma rossa, coi capelli lunghi. È un'acconciatura da lord frutto probabilmente dell'impiego di una parrucca. Non sarebbe la prima volta. In passato la cantante ha già giocato coi capelli.

Leggi anche La nuova trasformazione di Annalisa: con capelli corti e bretelle lancia Maschio

Il significato della trasformazione

Questo look potente dà grande significato al brano, ne rende pienamente tutto il messaggio dandogli anche una valenza estetica. Una canzone così energica e misteriosa aveva bisogno di qualcosa di grande impatto visivo e Annalisa è riuscita nuovamente a stupire, facendo centro con questa scelta stilistica perfettamente coerente con la canzone. L'artista, infatti, ha spiegato:

Maschio è una nube. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!

Questo look maschile è la concretizzazione di questo sogno, un modo per calarsi in altri panni e vestire un altro ruolo, prendendo possesso di un altro corpo, comprendendo più a fondo anche se stessa.