A chi si è ispirata Annalisa per il look “da maschio” con i capelli corti

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa sembra essere destinata a essere una delle regine dell'estate 2025: da qualche settimana ha lanciato Maschio, il suo nuovo singolo, e con il tormentone "Te lo giuro su Maria" è diventata letteralmente virale, tanto che sono moltissimi coloro che sui social provano a replicare il balletto del video. Prima di presentare ufficialmente il brano sul palco di Amici, lo aveva sponsorizzato su Instagram con una foto che aveva lasciato di stucco i fan, in cui appariva quasi irriconoscibile con i capelli cortissimi. Solo di recente, però, ha rivelato a chi è ispirato l'inedito look "da maschio".

Il nuovo look di Annalisa in versione "maschio"

Giacca di pelle rossa, t-shirt di cotone bianco che si intravede attraverso la zip e sigaretta tra le labbra: Annalisa in versione "maschio" risulta super credibile, soprattutto grazie al taglio di capelli corto e tirato all'indietro col gel e all'espressione serissima e affascinante. La trasformazione che ha messo in atto non è solo un modo per immedesimarsi nel testo del brano appena lanciato, nasconde anche un profondo significato simbolico e soprattutto una precisa ispirazione cinematografica. È stata la cantante in persona a rivelarlo, condividendo sui social il suo primo piano in stile "ragazzo ribelle" insieme a una scena iconica del compianto James Dean in Sogno N.1, il leggendario film in cui ha ricoperto i panni di Jim Stark.

James Dean in Sogno N.1

Perché Annalisa è diventata James Dean

"Quando immaginavo di ritrovarmi improvvisamente nei panni di un lui, un po’ come in Switch (Nei panni di una bionda) del ‘91, ma al contrario, ho provato a guardarmi da fuori, ho fatto esperimenti, ho pensato ai maschi della mia famiglia, della mia vita, quelli di cui mi sono innamorata nella realtà e nella finzione, quelli che ho veramente detestato, quelli che a volte invidio", sono state queste le parole che Annalisa ha usato sui social per trasformarsi in James Dean. Perché ha scelto proprio Jim Stark per il suo "maschio"? Introverso e dal carattere schivo, rappresenta il "ragazzo ribelle" per eccellenza, il simbolo di una "gioventù bruciata" che ancora oggi genera non poco fascino sulle generazioni contemporanee.

