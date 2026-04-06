I capelli “da pantera” di Amal Clooney sono il must da imitare nella primavera 2026

Amal Clooney ha cambiato hair look. Con l’arrivo della primavera ha puntato tutto sui “capelli da pantera”, mantenendo intatto il suo castano naturale ma aggiungendo delle adorabili sfumature dorate.

La primavera 2026 è arrivata e con lei anche le tendenze destinate a spopolare almeno fino all'arrivo dell'estate. In fatto di chioma, ad esempio, è giunto il momento di aggiungere un tocco di luce, così da illuminare ancora di più le giornate che si allungano, sempre più miti e soleggiate. Ad aver lanciato la moda di stagione più glamour del mondo dell'hairstyling è stata Amal Clooney, che sui social è stata immortalata con degli inediti "capelli da pantera": ecco cosa sono.

Le nuove sfumature bionde di Amal Clooney

Amal Clooney è sempre stata restia all'uso dei social ma ogni volta che cambia hair look compare sul profilo Instagram del suo parrucchiere di fiducia, Dimitris Giannetos. È proprio quanto successo di recente: in alcune foto inedite la moglie di George ha rivelato la tendenza da seguire durante la primavera 2026.

Il nuovo hair look di Amal Clooney

Si chiama "La Panthère hair color" ed è il colore di capelli ispirato alle pantere di Cartier, ovvero gli iconici gioielli in oro arricchiti da scintillanti pietre preziose, dai diamanti agli smeraldi. Il castano naturale dell'avvocatessa è stato mantenuto invariato ma sono state aggiunge delle schiariture luminose, intense ed eleganti sui toni del biondo dorato. Queste ultime sono più evidenti sulle punte delle ciocche frontali, creando l'effetto "chioma baciata dal sole".

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I capelli "da pantera" di Amal Clooney

Amal Clooney col taglio pari per la primavera

Per la primavera 2026 Amal Clooney non ha rivoluzionato solo il colore, ha anche cambiato il taglio. Sebbene non abbia rinunciato alle lunghezze extra a cui è fedele da sempre, ha dato una sforbiciata alle punte. Niente scalature o sfilzature estreme, ha optato per un'acconciatura pari con le ciocche tutte della stessa lunghezza. Sebbene all'apparenza possa sembrare una pettinatura piatta e statica, in realtà, combinata con le sfumature pantera dall'effetto super luminoso, dona movimento alle lunghezze, aumentando in modo visibile il volume. Le punte, inoltre, sono state tagliate in modo netto, apparendo visibilmente più sane. In quante durante la bella stagione aggiungeranno alla chioma dei colpi di luce dorati?