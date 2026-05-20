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Elodie cambia look a Cannes 2026: sul red carpet sfoggia il caschetto con le punte all’insù

Elodie è arrivata al Festival di Cannes e ha preso parte alla prima del film La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer. In quanti hanno notato il suo nuovo hair look?
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A cura di Valeria Paglionico
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Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua vita: non solo ha portato a termine un tour nei palazzetti da sold-out, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Franceska Nuredini, una delle ballerine del suo corpo di ballo. Ora, dopo una vacanza di coppia da sogno tra i luoghi iconici del Giappone, la cantante è volata in Francia per partecipare alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Pochi minuti fa ha sfilato sul red carpet della prima del film La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer, approfittandone per rivelare un hair look tutto nuovo.

Cosa ha indossato Elodie a Cannes 2026

Continua la 79esima edizione del Festival di Cannes e giorno dopo giorno sono moltissime le star che arrivano alla Croisette e che sul red carpet si sfidano a colpi di stile. Oggi è stato il turno di Elodie, che per la prima di La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer ha lasciato trionfare l'eleganza. Ha infatti indossato un lungo abito a tubino color crema di Prada Atelier, ispirato a un modello  d'archivio indossato nel 1997 da Kate Moss. Non è eccessivamente fasciante e ha le spalline larghe ma la sua particolarità sta nel tessuto jacquard di seta color champagne decorato all-over con delle foglie intrecciate a rilievo. Quest'ultimo è stato conservato per oltre due decenni dalla Maison e oggi ha trovato una nuova vita grazie a Elodie. A completare l'outfit non sono mancati i tacchi a spillo (sempre di Prada) e degli scintillanti gioielli di diamanti, dal collier a doppio giro ai bracciali coordinati, tutti di Tiffany&Co.

Elodie in Prada Atelier
Elodie in Prada Atelier

Il nuovo hair look di Elodie

A fare la differenza nel look di Elodie a Cannes 2026 è stata l'acconciatura. Da tempo fedele al bob, pare proprio che lo abbia accorciato ancora di più. La cosa particolare, però, è che ha detto addio alle beach waves a effetto bagnato e alle pieghe lisce: si è ispirata allo stile da diva d'altri tempi e ha puntato tutto su un caschetto gelatinato portato con la fila molto laterale, le punte visibilmente all'insù e un ciuffetto di baby hair sul lato dell'orecchio. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei colori molto naturali ma con focus sugli occhi, contornati da eye-liner, rimmel e un ombretto scintillante. Elodie non ha forse dato l'ennesima prova di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali?

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