La Dolce Vita Orient Express il 22 ottobre inaugura l’iconico itinerario Roma-Istanbul: prezzi da 20 mila euro a passeggero

Il debutto internazionale è previsto il 22 ottobre 2026. Sono aperte le vendite per acquistare i biglietti e garantirsi un posto a bordo del leggendario treno.

Cabina Suite

Dire Orient Express significa dire storia, lusso, leggenda: è un treno italiano iconico, che ha ridefinito il concetto tradizionale del viaggio trasformandolo in un'esperienza di scoperta e comfort di alto livello, in qualcosa di davvero memorabile. Alle spalle, l'Orient Express ha una gloriosa storia di successo cominciata nel lontano 1883, quando il primissimo treno raggiunse per la

prima volta Costantinopoli. Da allora la sua fama non è mai diminuita: anzi il mito è cresciuto, si è trasformato, si è adeguato all'età contemporanea senza mai perdere la sua aura classica ed elegante. E nell'ambito di questa nuova visione, è nato il progetto La Dolce Vita Orient Express, treno turistico di lusso made in Italy che collega città di particolare interesse culturale, storico ed enogastronomico. L'offerta è stata infatti ampliata con la nuova tratta Roma-Istanbul.

È un'esperienza di cinque giorni e quattro notti a bordo del treno, un vero e proprio invito a riscoprire il valore del tempo e del viaggio lento. L'itinerario è di grande valore paesaggistico, ma non solo: ha una forte valenza culturale, per approfondire il dialogo profondo che connette l'Europa e l'Oriente, che si completano e si intersecano da sempre. La partenza è prevista da Roma il 22 ottobre alle ore 18.00, con arrivo nella Venezia di Casanova, città che fa da prima tappa del percorso essendo da sempre la porta simbolica tra i due mondi.

La Dolce Vita Orient Express

Il viaggio prosegue verso Budapest, capitale imperiale e centro culturale dell'Europa centrale nell'Ottocento, alla scoperta della sua anima monumentale. Il percorso si snoda attraverso i paesaggi dei Carpazi con soste a Brașov e Sinaia, tra borghi medievali e architetture storiche: è prevista anche una visita al maestoso Castello di Bran, il celebre Castello di Dracula avvolto nel mistero. Infine, si arriva in Turchia. Il Paese, con Istanbul, costituisce l'ultima tappa del percorso.

La Dolce Vita Orient Express

Il treno è arredato con sontuosi interni firmati Dimorestudio (fondato da Emiliano Salci e Britt Moran). Sono ispirati all'eleganza degli anni Sessanta, pensati per omaggiare lo stile di Giò Ponti, Nanda Vigo, Gae Aulenti, Osvaldo Borsani e altri grandi maestri del design italiano del XX secolo. L'esperienza gastronomica è a cura dello chef tristellato Heinz Beck. A bordo è previsto intrattenimento musicale col contributo di pianisti e cantanti, chiamati ad allietare i momenti serali.

La Dolce Vita Orient Express

Il prezzo parte da 20 mila euro a passeggero in cabina Deluxe doppia (per due quindi), per un totale di 40 mila euro. È una cabina arredata con colori freddi, pareti specchiate, soffitti con doghe di legno, letto matrimoniale e sgabelli che fungono anche da tavolini da caffè. È disponibile anche una seconda soluzione: la Cabine Suite da 54.400 euro per 2 passeggeri: sono cabine dotate di un letto matrimoniale, un divano e di un tavolo con due poltrone, arredate elegantemente nei toni caldi dell'arancione e terracotta, con finiture in ottone.

La Dolce Vita Orient Express è molto più di un treno: è leggenda, è icona, è storia, è sogno a occhi aperti. Salire a bordo significa far parte di qualcosa di grandioso, profondamente radicato nella storia del Paese, che ha anche ispirato scrittori e registi col suo fascino senza tempo.