Riapre lo storico Palazzo Donà Giovannelli di Venezia: ora è un hotel di lusso con chef tristellato

Riapre ad aprile lo storico Palazzo Donà Giovannelli, trasformato in un hotel di lusso grazie al restauro dell’architetta Aline Asmar d’Amman e provvisto di una cucina stellata con lo Chef Heinz Beck, che ha 3 stelle Michelin.

Lo Chef Heinz Beck

Il marchio Orient Express, nato nell’800 con il celebre treno che collegava Parigi a Costantinopoli, continua a reinventare il proprio mito attraverso nuovi progetti nell’ospitalità di lusso. L’ultimo capitolo prende forma a Venezia con l’apertura dell’Orient Express Venezia, ospitato nello storico Palazzo Donà Giovannelli situato nel sestiere di Cannaregio, uno dei sei quartieri storici di Venezia. Il palazzo, uno dei più affascinanti della città, è stato oggetto di un importante intervento di restauro guidato dall’architetta e designer libanese Aline Asmar d’Amman, che ha lavorato per riportare alla luce il carattere storico della dimora introducendo allo stesso tempo elementi contemporanei. A completare l’identità del nuovo hotel arriva la firma gastronomica di Heinz Beck, chef tre stelle Michelin che guiderà l’offerta culinaria della struttura.

L’architetta Aline Asmar d’Amman all’Orient Express di Venezia

Riapre lo storico hotel nel palazzo Donà Giovannelli

Il nuovo Orient Express Venezia aprirà le porte il primo aprile all’interno di Palazzo Donà Giovannelli, edificio storico affacciato sui canali del sestiere Cannaregio. La storia del palazzo ha radici che risalgono al ‘400 e l’architettura è uno dei più significativi esempi di gotico veneziano.

Una delle facciate del palazzo

Nel corso dei secoli la dimora ha attraversato diverse trasformazioni e nell’800 fu restaurata dall’architetto Gian Battista Meduna, noto anche per gli interventi alla Fenice e a San Marco. La residenza fu abitata, tra gli altri, dal duca d’Urbino e dalla famiglia Donà e Giovanelli (da cui ha preso il nome) e divenne in seguito anche una pinacoteca.

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Dettaglio del palazzo

Oggi la struttura rinasce come hotel di lusso grazie a un restauro iniziato nel 2018 e guidato dall’architetta Aline Asmar d’Amman, che ha reinterpretato gli ambienti storici mantenendo il legame con la tradizione veneziana e introducendo una sensibilità contemporanea negli interni.

Dettaglio del palazzo Donà Giovannelli

La cucina di Heinz Beck, cuoco tristellato

A definire l’identità gastronomica dell’hotel è Heinz Beck, uno dei cuochi più influenti della ristorazione europea. Nato in Germania nel 1963, Beck è alla guida dal 1994 del ristorante La Pergola di Roma, tre stelle Michelin, considerato uno dei punti di riferimento dell’alta cucina italiana. A Venezia lo chef firmerà l’intera proposta culinaria della struttura, articolata in diversi spazi tra ristorante gastronomico, bistrot e cocktail bar.

Gli interni di una delle suite dell’hotel

Il ristorante principale, con circa venti coperti, proporrà una cucina che riflette la filosofia che ha reso celebre Beck, basata su precisione tecnica, equilibrio e leggerezza. I piatti saranno costruiti attorno ai prodotti del posto e della cucina mediterranea, interpretati con tecniche contemporanee e una particolare attenzione alla dimensione nutrizionale e alla purezza dei sapori; e a seguire operativamente la cucina sarà lo chef Pasquale Rivetti, collaboratore di lunga data di Beck.

Il salotto di una delle suite dello storico palazzo

Un palazzo veneziano trasformato in hotel di lusso

Il progetto dell’Orient Express Venezia trasforma il palazzo storico Donà Giovannelli in una struttura d’ospitalità di alto livello, mantenendo molti degli elementi architettonici originari. Gli ambienti restaurati dialogano con interventi di design contemporaneo pensati per evocare l’immaginario del viaggio e della storia del marchio Orient Express.

Una facciata del palazzo Donà Giovannelli

All’interno trovano spazio diversi ambienti dedicati alla convivialità, tra cui il ristorante gastronomico collocato nell’antica Orangerie del palazzo, il bistrot La Casati con affaccio su un giardino interno di circa 300 metri quadrati, un elemento raro nel tessuto urbano veneziano, e il Wagon Bar, ispirato ai saloni delle carrozze del celebre treno e caratterizzato da richiami allo stile Art Déco. Infine, il Salone Vittoria, storica sala da ballo del piano nobile con lampadari settecenteschi, sarà invece destinato a eventi e momenti di rappresentanza, mantenendo intatto il carattere scenografico della dimora.