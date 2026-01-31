Cédric Grolet arriva in Italia: in quale città sta per aprire la famosa pasticceria

È tutto pronto per l’apertura della prima pasticceria in Italia del famoso pastry chef Cédric Grolet: ecco quale città ha scelto e quando sarà l’inaugurazione.

Da diversi mesi era nell'aria la notizia, che aveva immediatamente incuriosito e messo in allerta i palati più golosi: l'arrivo di Cédric Grolet in Italia. Il famoso pasticciere, eletto del 2018 il Migliore del mondo nel 2018, si era detto pronto a sbarcare nel Belpaese, ma non aveva rivelato dove. Adesso, però, finalmente si sa la location della fatidica apertura: il pastry chef ha scelto la città di Venezia.

Grolet vanta file infinite all'esterno dei suoi locali. Attualmente ne possiede già diversi: c'è la pasticceria all'interno di Le Meurice a Parigi (la prima aperta), nella capitale francese c'è anche Cedric Grolet Opéra, un terzo punto vendita è a Londra (il Cedric Grolet al Berkeley), ce n'è un quarto a Singapore (la pasticceria nel COMO Metropolitan) a cui si aggiungono il locale di di Saint Tropez e il salone da tè/boutique a Monte Carlo. A Parigi ha aperto pochi mesi fa anche una cioccolateria, un paradiso di cacao e ingredienti pregiati dove una tavoletta costa 16 euro. Quella a Venezia sarà quindi la prima pasticceria con base italiana.

Il locale si chiamerà "The Creative World of Cédric Grolet": qui si potranno ammirare e gustare quelle golosità diventate in breve tempo virali sui social, contribuendo alla fama del pasticciere, ormai rinomato a livello mondiale. I suoi dolci sembrano gioielli, sono opere d'arte in miniatura che attirano persone da ogni dove nei suoi punti vendita: la Galette de Rois a forma di ghianda, il Saint Honoré a forma di margherita, il Paris Brest alle mandorle, la pizza dolce, i croissant, pasticcini e chi più ne ha più ne metta. A Venezia ha intenzione di proporre sia questi suoi grandi classici che delle nuove idee pensate appositamente per l'Italia, Paese di cui è grande fan.

Venezia si prepara così ad aprire le sue porte a grandi nomi della ristorazione, che daranno ancora più lustro alla Laguna, rendendola un polo di spicco dal punto di vista gastronomico e culinario. Oltre al nuovo locale di Cédric Grolet, infatti, sono in programma anche altre aperture degne di nota, di alto livello. Hanno scelto la Serenissima altre tre firme del calibro di Norbert Niederkofler, Nobu Matsuhisa e Jean-Georges Vongerichten. Tutti e quattro dovrebbero ritrovarsi all'interno del nuovo Airelles Palladio, una location esclusiva e lussuosa affacciata direttamente su Piazza San Marco. L'inaugurazione della struttura è prevista per aprile 2026, quando dovrebbero aprire al pubblico anche i ristoranti delle quattro icone della cucina mondiale.