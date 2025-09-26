Il ristorante con un solo piatto nel menù apre a Milano: come funziona e quanto costa

Sapete che a Milano ha appena aperto un ristorante che nel suo menù offre un solo piatto (ma fatto a regola d’arte)? Ecco qual è, cosa cucina e quanto costa.

Siamo ormai abituati ai sofisticati ristoranti che offrono menù sempre più ampi e variegati, magari anche diversi ogni giorno in base alle disponibilità dei prodotti stagionali, ma da qualche tempo a questa parte c'è una realtà di successo che ha deciso di andare in controtendenza. Non si tratta di un locale stellato, né tantomeno di un progetto di lusso, quanto piuttosto di un ristorante che offre un unico piatto (ma fatto a regola d'arte): ecco dove si trova e qual è la pietanza che sta diventando super richiesta in tutta Milano.

Qual è l'unico piatto offerto dal ristorante La Rue

Si chiama La Rue ed è un ristorante milanese che si ispira alle brasserie francesi. Si trova in Corso Garibaldi 79 e la sua particolarità sta nel fatto che non ha un menù lunghissimo e variegato, offre un unico e solo piatto, proprio come succede in alcuni locali parigini, primo tra tutti il celebre Le Relais de l'Entrecôte, che da oltre 60 anni basa il suo successo su un'unica pietanza. L'esperienza culinaria a Le Rue si divide in tre atti: ai clienti arriva prima un'insalata fresca con noci, poi un'entrecôte di manzo condita con una salsa segreta (viene servita in due momenti, così da essere sempre alla temperatura giusta) e infine le patatine fritte illimitate fatte in casa. L'unica decisione che devono prendere i visitatori? La cottura della carne, che può essere ben cotta, media o al sangue.

Quanto costa cenare al ristorante La Rue

Qual è il prezzo di questo menù fisso? 35 euro, nel quale sono compresi anche acqua e coperto. Si possono aggiungere anche i dolci fatti in casa, dal tiramisù alla crostata ai frutti rossi, fino ad arrivare alla crème brûlée (naturalmente per tutti va pagato un extra tra gli 8 e i 9 euro). Coloro che non vogliono sedersi nel locale possono anche provare la versione del menù take-away: accanto al ristorante c'è infatti un corner che serve baguette con entrecôte da asporto. L'obiettivo di Le Rue, però, non è semplicemente "copiare" l'originale francese, quanto piuttosto valorizzare un prodotto Made in Italy, il tutto alleggerendo la mole di lavoro per i dipendenti. Il locale non accetta prenotazioni, bisogna mettersi in fila per gustare una cena o un pranzo ma, in compenso, il servizio è molto rapido. In quanti stanno pensando di provare l'esperienza?