Dove provare (e quanto costa) il buffet all you can eat più grande del mondo

Siete appassionati di ristoranti all you can eat? Ecco qual è il locale che offre il buffet illimitato più grande al mondo.

Siete ossessionati dai ristoranti all you can eat ma credete che la loro qualità lasci sempre a desiderare? Non sempre è così, anzi, in alcuni casi i menù "tutto compreso" sono diventati un vero e proprio tratto distintivo. È il caso del ristorante con il fatturato più alto di tutta la Francia: non si tratta di un bistrot pluri-stellato o di un'istituzione parigina, ma del buffet all you can eat più grande al mondo. Quanto costa l'esperienza e per quale motivo è amatissima non solo dai turisti ma anche dagli amanti della buona cucina?

Cosa propone il menù di Les Grands Buffets

Si chiama Les Grands Buffets ed è la nuova ossessione nazionale in Francia, una tappa obbligatoria per coloro che amano la raffinata cucina locale. Fondato da Louis e Jane Privat nel 1989 (anno in cui non esistevano all you can eat), si trova nella periferia di Narbonne e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è uno stellato o un locale storico, è un ristorante che propone solo ed esclusivamente la formula "buffet infinito".

Les Grands Buffets

A differenza dei soliti all you can eat, la sua offerta culinaria è curatissima: a disposizione degli ospiti ci sono solo tipicità transalpine come la lepre à la royale, l’anatra alla pressa e la pesca Melba ma anche lumache, rane, quenelle di luccio o pissaladière. Il foie gras viene proposto in 5 diverse versioni, i dessert sono oltre 50 mentre di formaggi ne sono offerti ben 110 tipi. Non mancano il caviale, la trippa, i tartufi e una "fontana di aragoste" a sette piani

Leggi anche Cosa prevede il menù del nuovo ristorante con un solo piatto a Milano

Les Grands Buffets

Il prezzo del menù "infinito"

Tutto viene pesato in modo maniacale, così da ridurre al minimo gli sprechi (gli extra rimasti a fine giornata vengono destinati ai dipendenti, che partecipano ai profitti del locale). Quanto costa partecipare al "gran buffet"? Il prezzo fisso è di 67,50 euro, a cui bisogna aggiungere le bevande (anche queste a buon mercato, basti pensare che una bottiglia di champagne viene offerta a 25 euro).

Les Grands Buffets

Per mangiare "all'infinito" bisogna seguire, però, una regola ben precisa: è necessario servirsi un piatto alla volta in determinate postazioni. Tutti coloro che hanno già l'acquolina in bocca al solo pensiero devono sapere che le prenotazioni si aprono con molto anticipo, visto l'incredibile richiesta. Ogni anno il ristorante accoglie circa 400.000 clienti e, con i suoi 30 milioni di fatturato, è il locale che guadagna di più in Francia.