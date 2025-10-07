Cosa prevede il menù del nuovo ristorante con un solo piatto a Milano

A Milano ha aperto un nuovo ristorante che prevede come unico piatto un classico della cultura culinaria francese. Rivisitato all’italiana, questa portata riesce a coniugare perfettamente tradizione e modernità. Ecco qual è e com’è stato inserito nel menù.

A Milano ha appena aperto un ristorante dove non bisogna sfogliare lunghi menù con nomi incomprensibili o sentirsi sotto pressione per scegliere. Questo locale, infatti, offre un unico piatto, un classico della cucina internazionale rivisitato all'italiana e reso contemporaneo, accompagnato da un antipasto e un contorno. LaRue, in Corso Garibaldi, ha preso ispirazione dal Relais de L'entrecôte che si trova a Parigi, dove da più di 60 anni viene servito un unico piatto, l'entrecôte. Apprezzata e famosa in tutto il mondo per il suo equilibrio tra sapore e tenerezza, l'entrecôte è estremamente variabile e ha un gusto davvero intenso. Ecco da dove viene questo piatto e come LaRue ha deciso di inserirlo nel proprio menù.

L'entrecôte, la regina francese delle tagliate

L’entrecôte, dal francese entre-côte letteralmente tra le costole, è uno dei tagli più pregiati del bovino ed è un grande classico della cucina francese. Si ricava dalla parte dorsale anteriore, tra la sesta e la dodicesima costola e si tratta di un taglio tenerissimo, reso particolarmente saporito dalle sottili venature di grasso che lo attraversano. È proprio questa marezzatura a renderla davvero molto apprezzata in tutto il mondo, perché riesce a mantenere la carne morbida e saporita anche dopo la cottura. Si può cuocere alla griglia o in padella, a fuoco vivo e la si serve solitamente al sangue o con cottura media, accompagnata da patatine fritte e una salsa cremosa.

Come LaRue l'ha inserita nel suo menù da un piatto solo

Innovazione e tradizione si coniugano perfettamente nel concept scelto da LaRue. Il locale, infatti, ha deciso di puntare tutto su un unico piatto, costruendo attorno a lui l’intera esperienza gastronomica. Nessun menù da sfogliare, nessuna indecisione, solo un percorso che inizia con un’insalata verde con noci e una salsa vinaigrette , prosegue con l’entrecôte nella cottura desiderata e si accompagna a patatine fritte fatte in casa. La carne arriva già tagliata, pronta per essere mangiata, avvolta in una salsa segreta che è diventata il tratto distintivo del ristorante. La formula è fissa a 35€ coperto e acqua inclusi, ma si potrà aggiungere a proprio piacimento anche un dolce della casa, come una Crème Brûlée o un Tiramisù.