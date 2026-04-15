Il maialino arrosto da quasi 500 euro: per lo chef José Andrés la carne è un investimento sensoriale

I ristoranti stellati sparsi in giro per il mondo sono ormai moltissimi e, nonostante i prezzi da capogiro che il più delle volte propongono, sono super richiesti (basti pensare al fatto che il migliore al mondo, quello di Copenaghen con un menù degustazione da oltre 3mila euro, ha circa 2 milioni di clienti in lista d'attesa). Anche le classiche steakhouse sono diventate gourmet è a dimostrarlo è Bazaar Meat, il ristorante americano gestito dallo chef pluristellato e filantropo José Andrés, per il quale la carne è un vero e proprio "investimento sensoriale". Il suo piatto forte? Il maialino arrosto da quasi 500 euro.

I tagli di carne esposti come opere d'arte

Si chiama Bazaar Meat ed è il ristorante dello chef José Andrés. Ha appena aperto una nuova sede a New York, per la precisione all'interno del Waldorf Astoria, ed è diventata nota non solo per i suoi arredi di lusso ma anche per la sua offerta culinaria che ha "elevato" la classica steakhouse, trasformandola in un'esperienza teatrale e gourmet.

Bazaar Meat New York

Al centro delmenù naturalmente c'è la carne, esposta scenograficamente all'ingresso proprio come se fosse parte di una galleria d'arte. Jamòn iberico, New York strip dell'Oregon, chuleton texani: ogni taglio è un piccolo gioiello che vuole raccontare un territorio. Non mancano i classici intramontabili, dal foie gras avvolto nello zucchero filato al taco di caviale impreziosito da foglie d'oro, fino ad arrivare allo stufato Eisenhower, mentre chi desidera un percorso guidato può puntare sui menù degustazione (i cui prezzi oscillano tra i 165 e i 195 euro).

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Bazaar Meat New York

Il maialino alla brace diventa un piatto gourmet

Il pezzo forte di José Andrés è però il maialino da latte spagnolo, cotto rigorosamente alla brace. Servito per intero (pesa 4-5 kg), necessita una preparazione lunga certosina, basti pensare che il ristorante richiede un preavviso di almeno 24 ore se lo si vuole ordinare. Il risultato è incredibile: la carne sembra sciogliersi in bocca, permettendo di gustare dei sapori davvero unici. L'unico piccolo "inconveniente" è che il suo costo è di 540 dollari, ovvero circa 460 euro, che lo chef "giustifica" definendo quello specifico taglio di carne un "investimento sensoriale". Insomma, è finita l'epoca delle tradizionali steakhouse, ora anche i ristoranti di carne sono gourmet e di tendenza.