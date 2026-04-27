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Carlos Maldonado, lo chef stellato che ha firmato un buffet di sushi a meno di 20 euro

Si chiama Carlos Maldonado ed è uno chef stellato spagnolo che ha riscritto le regole dell’alta cucina firmando un esclusivo buffet di sushi da meno di 20 euro.
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A cura di Valeria Paglionico
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Avete mai sentito parlare di Carlos Maldonado? Diventato famoso per aver vinto la terza edizione di MasterChef Spagna, oggi è uno degli chef stellati più rinomati del paese. Nel 2017 ha realizzato il suo sogno più grande, aprire un ristorante a Talavera de la Reina, la città in cui è nato, e da allora non ha mai smesso di avere successo. Il suo Raíces è diventato un punto fermo della cucina spagnola ma la cosa che in pochi sanno è che ha deciso di compiere un gesto rivoluzionario: collaborare con una catena di buffet di sushi, permettendo a tutti di provare i suoi iconici piatti a meno di 20 euro al pasto.

Carlos Maldonado, lo chef che vuole cucinare per le masse

Carlos Maldonado non ha mai dimenticato da dove viene, il suo passato da venditore ambulato e da panettiere, e ritiene che sia proprio questo il segreto del successo che sta ottenendo. Di recente, nonostante continui a portare avanti il suo ristorante Raíces, diventato stellato dal 2017, ha cominciato anche a collaborare con SUMO, la nota catena spagnola di sushi, proponendo un buffet asiatico davvero alla portata di tutti, l'obiettivo? Dire addio al concetto secondo cui l'alta cucina debba essere accompagnata da salotti silenziosi e arredamenti di lusso, la verità è che il cibo economico non deve essere per forza il peggiore. Carlos Maldonado vuole cucinare per "le masse" che affollano le strade e i centri commerciali, dicendo addio ai filtri e agli snobismi per mettere di nuovo al centro i sapori autentici dei cibi cucinati.

SUMO x Carlos Maldonado
SUMO x Carlos Maldonado

I piatti di sushi realizzati da Carlos Maldonado

Nel buffet di sushi firmato dallo chef stellato ci sono 8 diverse creazioni uniche nel loro genere, dai maki Joya Mediterránea a base di bacon, avocado e zucchero filato al Dark Bao ripieno di maiale e cipolla croccante: in ogni piatto è racchiusa la storia del cuoco, dai richiami al food truck degli esordi della sua carriera alla polvere delle fiere. A completare il menù ci sono maki di anatra in salsa hoisin, steak tartar di bue e segreto iberico saltato con teriyaki. Tutti coloro che sognano di provare un piatto stellato a pochi euro devono sapere che l'esclusiva degustazione sarà disponibile in tutti i SUMO spagnoli per 3 mesi, i prezzi? Si parte da 17,50 euro per i pranzi nei giorni feriali e si arriva ai 25, 96 euro per le cene nel weekend. Carlos Maldonado non si è forse meritato il titolo di chef del popolo?

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SUMO x Carlos Maldonado
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