Jessica Rosval, la Chef allieva di Bottura: quanto costa mangiare nel suo ristorante stellato a Modena

Oggi, giovedì 5 febbraio, va in onda su Sky Uno una nuova puntata di MasterChef Italia, il cooking show che vede una serie di aspiranti chef sfidarsi sotto l'occhio vigile dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La Mystery Box di questa settimana sarà un'avventura multiculturale, visto che i concorrenti dovranno preparare i loro manicaretti insieme a 9 tirocinanti, tutte donne ma di nazionalità diverse, provenienti dal Roots di Modena, ristorante che vuole integrare le donne migranti, nato dall’idea di Caroline Caporossi e di Jessica Rosval. Quest'ultima è una chef canadese stellata, allieva di Massimo Bottura, ed è tra gli ospiti d'eccezione della cucinata: quanto costa mangiare al suo ristorante?

Jessica Rosval, da allieva di Massimo Bottura a chef

Nata nel 1985 in Canada, Jessica Rosval ha mosso i primi passi nel mondo della cucina nel 2001 nel suo paese natale ma dopo qualche anno si è trasferita in Italia per motivi sentimentali. Qui ha fatto visita come cliente all’Osteria Francescana di Massimo Bottura ma, rimasta folgorata dall'esperienza, si è proposta come collaboratrice, dicendosi disposta a ricoprire qualsiasi mansione pur di entrare nella sua brigata. L'audacia l'ha premiata, visto che ha lavorato con il rinomato chef prima come chef de partire, poi come responsabile degli eventi esterni, fino ad arrivare a diventare resident chef presso l’art resort Casa Maria Luigia, il progetto di Massimo Bottura e di sua moglie Lara. È, inoltre, co-fondatrice di AIW, un programma di formazione culinaria per donne migranti, e ha aperto il ristorante Roots a Modena.

Jessica Rosval

I prezzi del ristorante stellato Al Gatto Verde

È grazie al ristorante Al Gatto Verde a Modena (presso la struttura Francescana at Maria Luigia) che Jessica Rosval ha conquistato la sua prima stella Michelin nel 2025. Tra i riconoscimenti che ha ottenuto c'è stata anche la Stella Verde, riconosciuta per la cucina sostenibile ed eco-responsabile. Il menù proposto si basa su una cucina fatta di contrasti, sapori definiti e valorizzazione del territorio. Le migliori carni dell’Appennino, il pesce pescato dell’Adriatico, sfoglie tirate a mano, caviali italiani e frutti croccanti: gli ingredienti di alta qualità vengono trasformate in favolose creazioni che mixano tradizione e innovazione. Quanto costa mangiare qui? Il menù degustazione con tre portate, amaro e dolce viene proposto a 170 euro. Alla carta, invece, gli antipasti hanno un prezzo di 25-30 euro, i primi e i secondi piatti si aggirano tra i 50 e i 70 euro, mentre i dessert tra i 25 e i 35 euro. A queste cifre bisogna aggiungere i vini: si parte da 15 euro per una bottiglia di Malvasia di Candia e si arriva a 3.000 euro per uno Chardonnay francese.

Leggi anche Ciccio Sultano ospite a MasterChef Italia: quali sono i prezzi del ristorante Duomo con 2 stelle Michelin