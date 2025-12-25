stile e Trend
Roberto Bottero ospite a Masterchef: quanto costa mangiare nel primo ristorante italiano stellato

Tra gli ospiti della puntata di Natale di Masterchef c’è Roberto Bottero, chef di Arnaldo Clinica Gastronomica, il primo ristorante italiano ad aver ottenuto una stella Michelin: quanto costa qui un menù degustazione?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

MasterChef Italia è arrivato alla sua 15esima edizione e non abbandona i fan neppure a Natale. Nella puntata speciale del 25 dicembre 2025, infatti, non ci saranno solo i 20 cuochi amatoriali e i tre giudici d'eccezione Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma anche due ospiti speciali, gli chef stellati Roberto Bottero e Antonio Dipino. Il primo, in particolare, è al timone di Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera, il primo ristorante italiano a ottenere la stella Michelin nel lontano 1959: quanto costa qui un menù degustazione?

L'eredità di famiglia di Roberto Bottero

Nato a Modena nel 1966, Roberto Bottero ha deciso di dedicarsi alla ristorazione dopo una laurea in economia e commercio e anni di esperienza come sommelier professionista. Nonostante gli studi e i traguardi professionali, ha deciso di seguire le orme del nonno Arnaldo Degoli, colui che nel 1936 fondò Arnaldo Clinica Gastronomica, a Rubiera, in Emilia Romagna, passato alla storia come il primo ristorante italiano che ha ottenuto una stella Michelin. All'interno del locale (che da diversi anni gestisce da solo) ha voluto mantenere intatto il patrimonio culinario familiare, celebrando la tradizione emiliana con piatti classici come cappelletti, pasta fresca, spugnolata e bolliti.

Arnaldo Clinica Gastronomica
Arnaldo Clinica Gastronomica

Quanto costa un menù degustazione alla Arnaldo Clinica Gastronomica

Nel 2025 il ristorante ha perso la stella Michelin per la prima volta dopo 66 anni ma, nonostante ciò, registra il sold-out per i prossimi 4 mesi. Cosa è cambiato quando Roberto Bottero è arrivato al timone di Arnaldo Clinica Gastronomica? Il menù storico è stato leggermente rinnovato.

Arnaldo Clinica Gastronomica
Arnaldo Clinica Gastronomica

Sebbene sia rimasto fedele alle ricette e ai gesti delle generazioni precedenti, ha promosso l'idea di cucina come “cultura e arte tramandate”. Quanto costa mangiare all'interno del suo ristorante emiliano? I menù degustazione con piatti scelti dallo chef in base alla stagione vengono offerti a 80 euro a persona (a eccezione del Menù di Mauro, che invece costa 70 euro). I piatti singoli hanno costi vari: si parte da 16 euro per un antipasto misto, si passa a 18 euro per i cappelletti in brodo e si arriva a 28 euro per un filetto all'aceto balsamico.

Arnaldo Clinica Gastronomica
Arnaldo Clinica Gastronomica
