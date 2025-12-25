Antonio Dipino a MasterChef: chi è e quanto costa il menù degustazione a La Caravella di Amalfi

Oggi, 25 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata di MasterChef Italia, il programma di Sky dedicato alla cucina arrivato alla sua 15esima edizione. In questo appuntamento speciale ad accompagnare i 20 cuochi amatoriali e i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ci sono anche due ospiti d'eccezione, gli chef stellati Roberto Bottero e Antonio Dipino. Quest'ultimo è famoso per guidare La Caravella ad Amalfi, il primo ristorante del Sud Italia ad aver ricevuto l'ambita stella Michelin: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul locale, sul menù e sui prezzi delle degustazioni.

La Caravelle, il ristorante stellato "di famiglia"

Antonio Dipino è uno degli chef stellati più famosi d'Italia. Nato ad Amalfi, ha deciso di rimanere nella sua terra natale, dove nel 1959 il padre Franchino ha fondato il ristorante di famiglia, La Caravella, oggi diretto da lui, dalla moglie Tania e dalla figlia Annalara Noto come il primo locale della regione ad aver ottenuto la stella Michelin, ha mantenuto intatta la sua "anima", ovvero un mix di ricerca, passione per il territorio e storia di famiglia. Pescato cotto in foglie di limone, soufflè al limone senza farina, melanzana al cioccolato: tutto nel menù di Antonio Dipino strizza l'occhio alla tradizione amalfitana ma con qualche tocco di novità che rende i piatti innovativi e iper contemporanei.

La Caravella

I prezzi dei menù degustazione a La Caravella

Quanto costa mangiare a La Caravella in Costa D'Amalfi? Il menù alla carta viene cambiato a seconda del pescato e dei prodotti del giorno, dunque è possibile consultarlo solo sul luogo. Il ristorante propone, poi ,diverse degustazioni. La prima, quella di stagione, è un viaggio di 7 portate alla scoperta di sapori e profumi della terra d'Amalfi (costa 170 euro, bevande escluse), la seconda è base di 9 piatti storici, comprende una degustazione di limoni locali e costa 220 euro a persona. Il menù in edizione limitata realizzato per i 60 anni del ristorante è composto da 10 portate e costa 280, mentre la "piccola degustazione" di 4 portate viene offerta a 100 euro. Non manca un menù gluten free (da 220 euro) e uno naturalista da 170 euro. Interessante anche la proposta per i bevitori: il ristorante propone una degustazione di vini rarissimi a 600 euro e di champagne rarissimi a 700 euro.