Giancarlo Perbellini, lo chef tre stelle Michelin: quanti ristoranti ha e i prezzi dei menù degustazione

Giancarlo Perbellini è tra i grandi protagonisti della penultima puntata di MasterChef, visto che ospita la prova in esterna nel suo Casa Perbellini 12 Apostoli: quanto costa un suo menù degustazione?
A cura di Valeria Paglionico
MasterChef Italia è arrivato al suo rush finale: oggi, giovedì 19 febbraio, va in onda la penultima puntata e vede i sei cuochi amatoriali rimasti sfidarsi sotto l'occhio vigile dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La prova in esterna, in particolare, si tiene in una location d'eccezione: Casa Perbellini 12 Apostoli, il ristorante premiato con tre stelle Michelin dello chef Giancarlo Perbellini. Dove si trova e quanto costa un menù degustazione?

Come Giancarlo Perbellini ha ottenuto le tre stelle Michelin

Nato nel 1964 a Bovolone, in provincia di Verona, Giancarlo Perbellini ha trasformato la passione per la cucina in un vero e proprio lavoro. Dopo essersi formato prima nella pasticceria del nonno, poi in Francia, è tornato in Italia e ha aperto il ristorante Perbellini a Isola Rizza. Qui, definito "cuoco artigiano", si è specializzato nella cucina che fonde la tradizione italiana e veneta con la raffinata gastronomia francese, ottenendo la prima stella Michelin nel 1996 (seguita dalla seconda nel 2002). Nel 2014 ha poi deciso di trasferirsi a Verona, in piazza San Zeno, con il nuovo Casa Perbellini, mentre nel 2023 si è spostato nella sede storicamente occupata dal ristorante 12 Apostoli, in vicolo Corticella San Marco (dove aveva fatto la prima esperienza a 18 anni e dove ha ottenuto la terza stella nel 2024).

Casa Perbellini 12 Apostoli
Tutti i ristoranti gestiti da Giancarlo Perbellini

Giancarlo Perbellini non è solo uno dei più rinomati chef del nostro paese, è anche un imprenditore che gestisce diversi ristoranti e locali. Il più in vista è il tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli, dove offre un'esperienza culinaria di altissimo livello, poi sempre a Verona dirge la Locanda Quattro Cuochi, il ristorante di pesce Al Capitan della Cittadella, la cicchetteria Tapasotto, la pizzeria Du de Cope, la pasticceria Dolce Locanda, il laboratorio e shop Dolce Locanda e l’osteria Mondo d’Oro. A Milano dal 2018 ha aperto Locanda Perbellini, mentre nel 2020 ha inaugurato il bistrot Locanda Perbellini al Mare a Bovo Marina, in provincia di Agrigento. Chiude la lista Locanda Perbellini ai Beati a Garda (oltre al Café e Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini, a Milano, che ha diretto tra il 2022 e il 2023).

Casa Perbellini 12 Apostoli
I prezzi dei menù degustazione di Casa Perbellini 12 Apostoli

Il ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli è il simbolo dell'eleganza e dell'eccellenza, un locale sontuoso e raffinato che trabocca di colori e di riferimenti storici. A farla da padrone, però, è la straordinaria cucina dello chef, che esprime la sua creatività attraverso 3 menù degustazione. Il percorso Io e Silvia comprende le ultime creazioni di Giancarlo Perbellini e costa 230 euro a persona, L'Essenza è un viaggio tra piatti vegetariani da 220 euro a persona, mentre Storie di Casa è un omaggio ai piatti storici dello chef riproposti in chiave contemporanea (prezzo 250 euro a persona). A ogni menù si può aggiungere una degustazione di vini abbinati da 120 o 180 euro, mentre chi vuole provare dei piatti a la carte può scegliere due ricette dai percorsi al costo di 220 euro oppure tre ricette al costa di 240 euro.

Casa Perbellini 12 Apostoli
