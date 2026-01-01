Chiara Pavan a MasterChef: quanto costa mangiare nel ristorante stellato che propone cucina ambientale

La nuova edizione di MasterChef ha già fatto il pieno di ospiti illustri. Nella puntata di Natale è stata la volta di Antonio Dipino de La Caravella di Amalfi e di Roberto Bottero di Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera. L'ospite di giovedì 1 gennaio è in realtà un volto noto all'interno del programma, inclusa come ospite fissa. Si tratta, infatti, di Chiara Pavan. La famosa chef quest'anno è stata chiamata nel cooking show con un ruolo ben preciso: supportare i giudici nella prima fase delle selezioni. Ma sarà la protagonista delle nuovissime Green Mystery Box, dedicate a ingredienti che si prestano al riutilizzo così da aiutare la sostenibilità.

È una filosofia a lei molto cara, la stessa che porta avanti nel suo locale, il Venissa sulla laguna veneta, che ha ottenuto nel 2022 sia la prestigiosa Stella Michelin che la Stella Verde. Questo riconoscimento viene conferito a quei ristoranti che propongono una cucina capace di tutelare il pianeta attraverso buone pratiche come azzerare gli sprechi e impiegare alimenti a km0. Quella della cheffe è una cucina ecosostenibile, consapevole e a basso impatto ambientale, tre elementi su cui si sta muovendo sempre più anche MasterChef.

Quanto costa il menu del Venissa

Chiara Pavan è stata eletta Migliore Chef donna italiana nel 2019 e Miglior chef donna nel 2020. Dal 2017 è alla guida del ristorante Venissa con lo chef Francesco Brutto. Il menu offre due scelte: quello da 7 portate costa 165 euro e quello da 10 portate costa 185 euro (bevande escluse). Si tratta di un menu degustazione che viene servito per l'intero tavolo e che prevede l'abbinamento con vini provenienti da piccoli produttori artigiani non convenzionali.

Si può optare anche per un'esperienza ancora più completa, che va oltre quella strettamente culinaria: un viaggio in barca che attraversa la laguna, andata e ritorno. Il menu degustazione da 10 portate con questo servizio transfert costa 255 euro a persona (bevande escluse). C'è poi l'esperienza Tavolo dello chef: da 10 portate, con o senza transfert, rispettivamente a 385 euro e 320 euro a persona, entrambi con abbinamento vini incluso. Il Venissa possiede anche un Bar immerso nel verde e l'Osteria Contemporanea con vista sul vigneto, che propone piatti dallo spirito più moderno, sia di mare che di terra. Qui il menu degustazione da 4 portate costa 70 euro con 35 euro per l'abbinamento vini.

Cosa è la cucina ambientale

Il Venissa propone cucina ambientale: una cucina che ha un forte legame con l'ambiente circostante, che lo descrive, che lo incarna e che racconta il territorio. Si basa sull'impiego di erbe, vegetali degli orti della tenuta, pesce della laguna e dell'alto adriatico, alimenti a Km0: è una cucina sostenibile, attenta agli sprechi. A Fanpage.it la cheff ha spiegato: "Secondo me il Pianeta ci sopravviverà alla grande, siamo noi che stiamo andando verso la distruzione".

Lei ha scelto questa filosofia nel suo ristorante e nella quotidianità: è attentissima e ci tiene a fare la sua parte. Per esempio ha anche scelto di non mangiare né carne né latticini né uova, tranne quando magari è ospite nei locali dei colleghi. "Ognuno fa quello che può e che vuole – ha detto a Fanpage.it – Penso che le scelte individuali siano minime, perché come ci nutriamo dipende soprattutto dalle decisioni politiche. Si dovrebbe capire come riconvertire riconvertire la produzione di cibo. È un problema economico e politico e bisogna che qualcuno se ne occupi".