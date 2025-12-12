A Masterchef un concorrente ci prova con Chiara Pavan, lei lo stronca e lo elimina subito

Lorenz prova a conquistare Chiara Pavan con complimenti sui capelli e battutine, ma la chef lo stronca: “Potrei dare anche io un giudizio estetico ma sono qui per giudicare il tuo piatto”.

La prima puntata di Masterchef Italia 15 si apre subito con una grande conferma: Chiara Pavan. La chef torna ad assistere gli aspiranti chef dietro le quinte, in fase di preparazione e, all'occorrenza, aggiungendosi al parere dei tre giudici titolari Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il protagonista del primo momento nel quale Pavan svetta è stato il siparietto con il concorrente Lorenz, che ha cercato di puntare sulla simpatia venendo brutalmente stroncato.

Il tentativo con Chiara Pavan

Lorenz si presenta davanti ai giudici con un piatto troppo semplice: tagliatelle al coregone, omaggio ai prodotti delle tre sponde del Lago di Garda. Ma fin dall'inizio è chiaro che il suo obiettivo non è solo impressionare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. "Dal vivo è meglio di voi!", esordisce rivolto ai giudici durante il discorso di presentazione di stagione, parlando di Chiara Pavan. Qualcuno tra i concorrenti presenti capisce già come andrà a finire e rumoreggia: "È il primo eliminato".

Flash: il soprannome che dice tutto

Quando è il turno di Lorenz, Cannavacciuolo infatti lo riconosce subito: "Io mi ricordo di te". Viene fuori la storia del soprannome "Flash", affibbiatogli dalla sua titolare: "Quando è arrivato non aveva mai lavorato in vita sua. Per fare due drink, ci mise trenta minuti e io lo soprannominai Flash".

Il piatto di Lorenz si chiama Gabriele D'Annunzio, perché il poeta ha abitato al Vittoriale. Poi arriva la frase che segnerà il destino di Lorenz: "A me la Pavan mi piace molto per come cucina, ma soprattutto per il taglio dei capelli".

Il piatto di Lorenz

L'ingresso di Chiara Pavan e lo scambio al vetriolo

Quando fanno entrare la chef stellata, Cannavacciuolo non perde l'occasione: "Ha parlato bene di te, ha detto che hai dei capelli bellissimi. Adesso vogliamo sapere cosa pensi di lui". La risposta di Pavan è chirurgica:

Cosa penso dei suoi capelli? Visto che lui ha dato un giudizio estetico su di me, potrei darlo anche io, ma sono qui per giudicare il piatto. Io vi dico che vi ho salvato la vita, perché c'erano delle lische nel piatto.

Lo sguardo profondo che non salva

Chiara Pavan distrugge Lorenz

Le cose non solo si complicano, ma addirittura peggiorano. Mentre Chiara Pavan si avvicina per assaggiare, Lorenz continua imperterrito con le battute. La guarda fisso: "Vedo i fulmini". "Che fulmini?", chiede lei. "No, vedo uno sguardo profondo". A questo punto la chef chiede dritta: "Ti piace?". "Non è male", commenta Lorenz, convinto che la chef si riferisca al piatto. "No, dico lo sguardo profondo", lo interrompe lei, gelida.

Quattro no e la fine del sogno

Alla fine, Chiara Pavan stronca il piatto senza appello. Lorenz raccoglie quattro no secchi dai giudici e se ne torna a casa. Il tentativo di conquistare con i complimenti si è trasformato nella prima eliminazione della stagione. "È un piatto che arrivi alle tre di notte a casa…", commenta Cannavacciuolo ma Chiara Pavan è ancora una volta cattivissima: "…e comunque te lo fai meglio!".