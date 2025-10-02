La storia del ristorante che da più di 60 anni ha un solo piatto nel menù

Nato a Parigi negli anni ’50, Le Relais de l’entrecote è stato in grado di trasformare la semplicità in mito. Con il suo menù immutabile da una sola portata ha inoltre ispirato diversi ristoranti in giro per il mondo.

Le Relais de l’Entrecôte

Un solo piatto in menu, nessuna alternativa. È questa l’idea, tanto semplice quanto geniale, che ha reso celebre Le Relais de l’Entrecôte a Parigi. Nato come una piccola rivoluzione gastronomica, il raffinato bistrot francese ha costruito negli anni un vero e proprio mito attorno al suo menù esclusivo: niente carta, niente indecisioni, solo l’entrecôte servita con la sua leggendaria salsa segreta e un contorno di patatine. Un format che, dopo aver conquistato generazioni di parigini e turisti, è arrivato in tante altre città, oggi anche Milano con l’apertura di La Rue, in Corso Garibaldi.

La storia del Relais de l’Entrecôte

La storia del Relais inizia nel 1959, quando Paul Gineste de Saurs apre il primo ristorante Le Relais de Venise – Son Entrecôte nella zona di Porte Maillot a Parigi. L’intuizione è stata davvero radicale: concentrarsi su un solo piatto, preparato alla perfezione e servito in un’atmosfera tipica da bistrot francese, con muri decorati, specchi e cameriere in divisa. L’idea, rischiosa sulla carta, si rivela subito vincente e continua a esserlo decennio dopo decennio.

Le Relais de l’entrecôte

Le Relais de l’Entrecôte, oggi

Negli anni, la formula viene replicata in altri indirizzi parigini (Marbeuf, Montparnasse, Saint-Germain-des-Près) e internazionali (Genève, Zurigo), diventando una vera istituzione gastronomica. La forza del Relais non sta solo nella qualità dell'offerta gastronomica, ma nell’esperienza rituale che offre: il cliente, infatti, sa già cosa lo aspetta e proprio per questo torna sempre soddisfatto.

Insalata de Le Relais de l’Entrecôte

Qual è il menù che offre il Relais

Il menù è immutato da decenni ed è parte del fascino del locale. Si comincia con un’insalata verde con noci, fresca e croccante, servita come antipasto. Poi arriva l’unica vera protagonista, l’entrecôte, cotta secondo la preferenza del cliente, accompagnata da una generosa porzione di patatine fritte sottili e croccanti.

Gâteau du Relais au chocolat

A rendere il piatto inconfondibile è però la salsa segreta, tramandata di generazione in generazione e mai rivelata, tanto da essere diventata leggenda. Il pasto può concludersi con una scelta di dessert tradizionali francesi, che spaziano dalla crème brulée a una fetta di gâteau al cioccolato, e con un calice di vino del Château de Saurs, la tenuta di famiglia in Occitania. Il prezzo fisso a 26,50€ include l'insalata, l'entrecôte con la salsa segreta e due porzioni di patatine fritte.