Cédric Grolet, il pasticciere star dei social: quanto costa e come prenotare nella sua pasticceria In Francia il pasticciere di Cédric Grolet è una vera e propria star. Le creazioni floreali del pastry chef parigino hanno fatto impazzire i social, ecco quanto costano e come si può prenotare nella sua pasticceria.

A cura di Arianna Colzi

Cédric Grolet

Cédric Grolet non è soltanto un pasticciere, è ormai un fenomeno culturale. Lo chef è ormai noto in tutto il mondo per le sue brioche a forma di fiori, che lo hanno reso una star di Instagram e non solo. Il suo impero si sta ampliando sempre di più, con nuovi laboratori e pasticcerie che aprono con tanto di fila record fuori dalle vetrine. Il suo curriculum, però, ci fa capire da dove viene e come ha fatto ad arrivare lì lo chef che sta rivoluzionando la pasticceria francese e non solo. Dalle crostate a forma di margherita, noti come fleur citron, fino ai bouquet di rose che rendono i dolci di Grolet uno spettacolo per la vista e per il palato. Tra i clienti vip che il pastry chef ha invitato a cucinare con lui i suoi dolci spettacolari troviamo anche Chiara Ferragni, Rosalìa e Blake Lively.

I dolci di Cédric Grolet

Chi è Cédric Grolet, il pastry chef più famoso di Instagram

Fiori, bouquet, petali di sakura e molto altro: nella vetrina della Pâtisserie du Meurice, pasticceria dell'omonimo hotel guidata da Cédric Grolet, la natura e i dolci si incontrano per un connubio di colori. Grolet ha iniziato a cimentarsi con l'alta pasticceria nel 2006 quando entra nella celebre panetteria Fauchon per poi approdare all'hotel Le Meurice, dove si trova il ristorante stellato di Alain Ducasse. Lo chef che ha rinnovato la cucina internazionale, formando una generazione di cuochi stellati, sceglie Grolet come capo pasticciere del ristorante. Da lì iniziano ad arrivare i riconoscimenti: il cuoco nato nel 1985 nella regione della Loira francese diventa Miglior pasticciere dell'anno nel 2015 secondo la rivista Le Chef e viene eletto Miglior pasticciere del mondo nel 2018.

Alcune creazioni di Cédric Grolet

Nel 2018 apre la boutique Pâtisserie du Meurice accanto all'omonimo hotel e la pâtisserie-boulangerie in Avenue de l'Opéra chiamata Cédric Grolet Opéra, dove il pasticciere realizza anche i video che hanno invaso e conquistato l'audience su Instagram. L'Alta pasticceria francese è stata rivoluzionata partendo dalle tradizionali tarte e arricchendoli fino a farle diventare dolci floreali, che affascina il cliente ancora prima di assaggiare un dolce. Tra i dolci più celebri e amatissimi anche dai 6 milioni di followers che lo seguono su Instagram troviamo la Galette de Rois a forma di ghianda; il Saint Honoré a forma di margherita e il Paris Brest alle mandorle.

Cédric Grolet

La pizza dolce di Cédric Grolet

Una delle ultime novità del mondo di Cédric Grolet è coincisa con l'apertura del Cédric Grolet Cafè, il suo terzo indirizzo parigino. Qui il pasticciere stellato ha lanciato il nuovo prodotto cult della sua pasticceria, la pizza dolce. Si tratta di pizze biscotto di varie dimensioni, disponibili sia a tranci sia tonde in formato XXL, e servite nel tradizionale cartone da pizza. Il costo non è esattamente quello di una semplice margherita visto che vengono vendute a 35 euro. Tra i gusti con cui vengono "farcite" troviamo la cioccolata, il pistacchio, le nocciole e molto altro.

Una delle pizze di Cédric Grolet

I prezzi della pasticceria di Cédric Grolet e come si prenota

Per mangiare in uno dei tre locali parigini di Cédric Grolet, come vediamo da TikTok o Instagram, c'è un modo molto semplice ma sicuramente stancante: fare la fila. Se però volete saltare la fila ci sono due modi per assicurarvi un momento di dolcezza: il click and collect oppure prenotare un tavolo sul sito del noto pasticciere. Qui invece è possibile ricevere tutte le informazioni sul servizio take away, disponibile nello shop di Avenue de l'Opèra dal mercoledì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30. Per il servizio click and collect si può ordinare sul sito scegliendo il negozio in cui ritirare i dolci, poi si seleziona l'orario e cosa si vuole mangiare. Un modo facile e semplice per saltare la fila.

I dolci a forma di fiore di Grolet

Per chi invece vuole vivere un'esperienza più immersiva si può prenotare un tavolo dov'è possibile scegliere tra il breakfast menù e il tea menù. Secondo le recensioni dei clienti, sedersi per una colazione da Cédric Grolet comporta il pagamento in anticipo di una somma tra i 50 e i 60 euro. Per quanto riguarda i prezzi del brunch si arriva fino ai 65 euro. Venendo al prezzo dei pasticcini simbolo del mondi di Cédric Grolet, un pasticcino a forma di fiore costa 17 euro; la torta Paris Brest, uno dei suoi prodotti più celebri, da 2-3 persone costa 35 euro, così come la torta Saint Honoré. La brioche, invece, acquistabile nel suo Café, ha un prezzo più contenuto che si aggira sui 5 euro.