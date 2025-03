Perché le uova di Pasqua di Iginio Massari costano più di 100 euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Pasqua 2025 si avvicina e gli chef più famosi d'Italia con le loro creazioni gustose e originali si stanno preparando per renderla speciale. Iginio Massari è tra questi e, come da tradizione, già adattato la sua offerta culinaria alla festività primaverile. Dopo le tanto discusse chiacchiere, ora ha lanciato sul mercato le uova di Pasqua in diverse versione, da quelle classiche a quelle bicolor, fino ad arrivare alle pralinate. Disponibili sia sull'e-commerce che nei negozi fisici, il dolce tipico della ricorrenza sembra però essere diventato un prodotto "di lusso". In quanti sanno per quale motivo le uova di cioccolato del maestro pasticciere arrivano a costare oltre 100 euro?

Tutte le uova di Pasqua di Iginio Massari

Le uova di cioccolata sono tra i dolci più amati del periodo pasquale e non sorprende che Iginio Massari, maestro pasticciere italiano, le abbia reinterpretata in chiave iper sofisticata. Sul sito ufficiale del suo brand ne ha messe in vendita 8 diverse varianti, tutte contraddistinte dalla sua firma incisa sul cioccolato.

La limited edition al cioccolato fondente e lampone di Iginio Massari

Fondente, al latte, bianche, "doppie" con un guscio fondente e uno al latte oppure al fondente e al lampone (edizione limitata), pralinate con nocciole o con pistacchi: le uova di Pasqua disponibili si adeguano a qualsiasi gusto ed esigenza. Quelle "solo" al cioccolato pesano 450 grammi, mentre le pralinate sono da 580 grammi, e tutte contengono una sorpresa non giocattolo, il loro prezzo? Si parte dai 90 euro per le uova nella loro versione classica, si passa a 100 euro per la limited edition con cioccolato fondente e lampone e si arriva a 105 euro per tutte le pralinate.

Le uova pralinate di Iginio Massari

Le motivazioni dietro i prezzi delle uova di Pasqua di Iginio Massari

Per quale motivo le uova di Pasqua di Iginio Massari costano oltre 100 euro? Innanzitutto si tratta di un prodotto artigianale realizzato da una famiglia di maestri pasticcieri, il cui obiettivo è dare vita a prodotti di alta qualità.

L'uovo bicolor di Iginio Massari

Come se non bastasse, il cacao è stato selezionato accuratamente per regalare delle emozioni uniche, intense e avvolgenti, così che ogni assaggio possa risultare elegante e puro. Da non sottovalutare, infine, la questione marketing: le uova di Pasqua firmate da Iginio Massari possono essere considerate ormai dei prodotti iconici della cucina contemporanea, una sorta di status symbol, nonché una "certezza" quando si vuole provare un'esperienza gustativa memorabile.