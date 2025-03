video suggerito

Sembra una borsa di Louis Vuitton, invece è un uovo di cioccolato per Pasqua (e costa 225 euro) Quest’anno a Pasqua l’alta moda si unisce al lusso gourmet: Louis Vuitton ha trasformato la sua iconica Egg Bag in un capolavoro di cioccolato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Egg Bag di Louis Vuitton è una delle borse più iconiche della Maison, inconfondibile ovviamente perché c'è il logo della Casa di Moda riportato su tutta la superficie, ma anche per la forma originale. Come dice il nome stesso ha la forma di un uovo, con manico e tracolla in aggiunta. È stata presentata per la prima volta da Nicolas Ghesquière (Direttore artistico delle collezioni donna) durante la sfilata Primavera-Estate 2019. Il brand ha ben pensato di mettere sul mercato una versione nuova, interamente fatta di cioccolato, perfetta da regalare o regalarsi a Pasqua, realizzata dal celebre pasticcere Maxime Frédéric .

L'uovo di cioccolato pasquale di Louis Vuitton

L'uovo di cioccolato pasquale diventa di lusso: il modello griffato di Louis Vuitton è tra i più costosi quest'anno. La Maison ha ovviamente preso spunto dalle sue stesse creazioni, reinterpretando l'iconica Egg Bag e reinventandola in chiave commestibile. La borsa, insomma, diventa commestibile e tutta da assaporare. È un gioiello di arte culinaria da 970 grammi, frutto del genio creativo di Maxime Frédéric, pasticcere di fama mondiale, conosciuto soprattutto per le sue eccezionali creazioni di cioccolato.

È stato pasticciere dell'anno secondo la guida Gault & Millau 2022 e lavora da Cheval Blanc Paris. Il suo talento unito al design di Louis Vuitton ha dato vita a questa scultura che celebra l'arte culinaria e il mondo della moda. Il guscio in pelle della borsa è stato riconvertito in cioccolato fondente al 70%, mentre le cerniere e i manici sono realizzati in cioccolato al latte al 40%. L'interno non è vuoto: c'è una lussuosa tavoletta di cioccolato al latte con cuore di nocciola gianduia, la sorpresa per il palato.

Leggi anche Quali sono le migliori colombe da acquistare al supermercato per Pasqua 2025

Nella golosa collezione pasquale della Maison, ci sono anche le confezioni di ovetti, da tre o sei pezzi e disponibili in tre gusti: cioccolato fondente con caramello, lampone e pralina al pistacchio; cioccolato fondente con caramello alla vaniglia blu e croccante gianduia di grano saraceno; cioccolato al latte con cuore fondente di caramello alla vaniglia di Tahiti e pralina alla nocciola. Il set costa 60 euro, anzi costava: sul sito i pezzi disponibili risultano già esauriti.