L’uovo di Pasqua più prezioso del 2026 è decorato a mano e costa oltre mille euro

Siete alla ricerca di un uovo di Pasqua davvero esclusivo? Il più prezioso del 2026 fa al caso vostro: è decorato a mano e costa oltre mille euro.

Mancano poche settimane a Pasqua 2026 e in molti hanno già dato il via ai preparativi, così da rendere speciali i pranzi con parenti e amici. Cosa non può mancare in un banchetto tradizionale? L'uovo di cioccolato, da sempre considerato il simbolo per eccellenza delle festività pasquali. Sul mercato ne esistono ormai di ogni tipo, da quelli con le sorprese dedicate al mondo dei cartoni a quelli personalizzabili, fino ad arrivare ai nocciolati o a quelli realizzati con delle rare varietà di cioccolata. L'uovo di Pasqua più costoso di questo 2026 è però decisamente fuori dal comune: ecco per quale motivo viene venduto a oltre mille euro.

Com'è fatto l'uovo di Pasqua più costoso del 2026

Dimenticate le uova di Pasqua realizzata da maître chocolatier e chef stellati, quest'anno la più preziosa in assoluto viene venduta da Marchesi 1824, una delle pasticcerie più antiche e rinomate di Milano. Fondata nel 1824 dalla famiglia omonima, è diventata famosa grazie ai suoi prodotti artigianali.

Marchesi 1824

In occasione delle feste pasquali, propone una serie di uova di cioccolata, tutte realizzate con ingredienti raffinati, dal fondente 74% dal Venezuela al latte 46% dalla Repubblica Dominicana. Le più costose, però, sono quelle da 2 kg in cioccolato di alta qualità, interamente decorate a mano dai maestri pasticceri con rose in pasta di zucchero, rondini e fiori dipinti. Il loro prezzo? 1.300 euro al pezzo ma sono così meravigliose ed eleganti che possono essere considerate vere e proprie opere d'arte.

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Marchesi 1824

Le uova di Pasqua artigianali di Marchesi 1824

Le uova di Pasqua Marchesi 1824 sono disponibili anche in versioni più economiche ma tutte vengono definite "un'autentica gioia per i sensi". Le classiche da 120 grammi, proposte in cioccolato fondente o al latte, costano 50 euro, mentre le varianti da 800 grammi vengono proposte a 155 euro.

Marchesi 1824

Non mancano le uova a gusti originali, dal pistacchio al lampone, fino ad arrivare al caramello salato (tutte da 250 grammi, vendute a 115 euro). L'uovo nocciolato costa 125 euro, quello mandorlato 160, mentre la confezione con 4 uova azteche da 50 grammi l'una vale 70 euro. Quelle decorate a mano, infine, partono da un minimo di 85 euro. In quanti a Pasqua punteranno tutto su un regalo tanto prezioso?