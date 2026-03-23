L’uovo di cioccolato ricoperto d’oro è il più richiesto di Pasqua 2026

Mancano pochi giorni a Pasqua 2026 e in molti sono già alle prese con i preparativi per rendere speciali i giorni di festa. Cos'è che non può proprio mancare sulle tavole imbandite per l'occasione? I prodotti tipici della ricorrenza, dai salumi al casatiello, fino ad arrivare alla colomba, alla pastiera e alle uova di cioccolata. Di queste ultime, da sempre simbolo per eccellenza di Pasqua, ne esistono innumerevoli versioni, da quelle griffate a quelle decorate a mano, ma solo in pochi si sono ritrovati di fronte l'uovo completamente d'oro: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Chi ha realizzato l'uovo di Pasqua gold

L'uovo di Pasqua che di sicuro farà impazzire gli amanti del lusso e degli scintillii? È completamente d'oro e fa parte della limited edition Gold Selection prodotta dalla pasticceria torinese Stratta. Si tratta di un capolavoro dell'arte della lavorazione del cioccolato, ha un guscio in finissimo cioccolato fondente belga al 55% ma è avvolto da una copertura d’oro che ne esalta la bellezza e il prestigio. Pesa 620 grammi, è alto 23 cm ed è il regalo perfetto per rendere la Pasqua indimenticabile. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della pasticceria viene venduto a 130 euro. L'unico piccolo inconveniente è che ha già registrato il sold-out, dunque gli interessati saranno costretti ad aspettare un eventuale ri-assortimento della limited edition.

Uovo Gold Selection

Quanto costa l'uovo Gold Selection

La pasticceria Stratta, nota in tutta Italia per i suoi gustosi prodotti artigianali, in occasione di Pasqua ha proposto anche una serie di altre "chicche" a tema, dalla classica colomba a una selezione di ovetti, fino ad arrivare a un coniglietto di cioccolata. Quali sono i prezzi medi dei prodotti? Le uova classiche in cioccolato al latte o fondente, entrambe disponibili in due dimensioni, piccole o grandi, vengono offerte al prezzo di 70 euro e 95 euro, mentre la stecca di ovetti mix confettati e incartati costano 190 euro.

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