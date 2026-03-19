La pastiera più costosa di Pasqua 2026 è quella tradizionale di Sal De Riso

Le feste di Pasqua sono tra le più attese dell'anno non solo perché segnano l'inizio della primavera ma anche perché vengono accompagnate da una serie di bontà culinarie che allietano i banchetti con familiari e amici. Oltre ai salumi, al casatiello, alle uova di cioccolato e alle colombe, a tavola non può mancare la pastiera. Associata da sempre alla tradizione gastronomica napoletana, ad oggi è amatissima in tutta Italia, tanto da essere diventata un "evergreen" pasquale da nord a sud. Qual è la più costosa e rinomata attualmente sul mercato?

La pastiera napoletana di Sal De Riso

Così come succede con uova di cioccolato e colombe, anche quando si parla di pastiera i pasticcieri, gli chef e i brand dolciari famosi "fanno a gara" e sperimentano le più svariate ricette da lanciare in vista di Pasqua. In questo 2026, però, coloro che vogliono concedersi un tocco di "lusso" a tavola farebbero bene a puntare tutto sulla pastiera di Sal De Riso, attualmente la più costosa sul mercato. Maestro pasticciere considerato il simbolo dell'eccellenza gastronomica della Costa d'Amalfi, ha proposto il tradizionale dolce campano nel suo formato "classico", ovvero ispirato alla ricetta napoletana con frolla alla vaniglia farcita con ricotta di mucca, grano, arancia candita, cannella e fiori d'arancio.

La pastiera di Sal De Riso

Quanto costano i dolci di Pasqua di Sal De Riso

La pastiera napoletana di Sal De Riso è una vera e propria esplosione di gusto e profumi. Disponibile sia nello store di Minori che sull'e-commerce online, viene venduta in diversi formati. Si parte dalla versione da 800 grammi da 25 euro, si passa a quella da 1,1 kg da 35 euro e si arriva alle varianti maxi, ovvero da 1,6 e 1,7 kg, vendute rispettivamente a 48 e 49 euro. Tra le proposte pasquali del maestro pasticciere non mancano le tradizionali colombe ma rivisitate in svariate versioni. La più economica è quella classica con agrumi canditi della Costa d'Amalfi da 26 euro, poi si passa alle versioni "fantasia" da 43 euro, da quella al caramello a quella tiramisù, fino ad arrivare alla ricotta e pera e alla limoncello. La più "ambita"? La colomba L'Amalfitana da 53 euro farcita con arance, mandarini e limone Costa d’Amalfi I.G.P. canditi e crema pasticciera al limoncello.