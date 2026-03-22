Ernst Knam si inventa l’uovo di Pasqua con cioccolato e marshmellow che costa quasi 100 euro

Uovo Rocher

Poteva, colui che è soprannominato "il re del cioccolato" sottrarsi alla tradizione delle uova di Pasqua? Ovviamente no e quindi anche quest'anno Ernst Knam ha pensato alla sua versione dell'iconico dolce simbolo delle festività che si avvicinano. È inserito in una collezione pasquale che comprende varie prelibatezze, dalle colombe alle confezioni regalo per amici e parenti.

Come è fatto l'uovo di Ernst Knam

La proposta del Maître Chocolatier Ernst Knam per Pasqua 2026 è l'Uovo Rocher: camicia esterna in due versioni, al cioccolato fondente o al latte, entrambe con nocciole per dare il giusto tocco di croccantezza, bilanciato all'interno dai marshmallow assortiti. Due, le misure: quello da 17 cm di altezza costa 64 euro, quello da 20 cm costa 94 euro. Ma non è il solo in catalogo: lo Chef si è sbizzarrito con forme e ingredienti diversi. L'Uovo Multicolor da 65 euro, per esempio, ha la camicia esterna ai tre cioccolati spennellata con burro di cacao variopinto, che dona una sorta di effetto marmorizzato con sfumature vivaci. C'è anche l'uovo da 60 euro che riproduce la faccia di Knam, ma da mangiare: immancabili gli occhiali con montatura colorata, da cui non si separa mai.

Uovo Multicolor

Perché siamo disposti a spendere centinaia di euro per un uovo di Pasqua

Tra le uova più preziose di quest'anno, spicca quello di Louis Vuitton a forma di borsa da 250 euro. Ma il più costoso della Pasqua 2026 da ben 1000 euro è quello proposto da Marchesi 1824, una delle pasticcerie più antiche e famose di Milano: un tocco di esclusività e lusso sulla tavola pasquale. È quel dettaglio che aggiunge valore e che garantisce l'effetto "wow", perfetto anche da mostrare sui social. Ma siamo propensi a questi acquisti anche perché psicologicamente, siamo indotti a pensare che un acquisto occasionale molto consistente sia più giustificabile: in fondo Pasqua viene una sola volta all'anno!

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Uova e colombe costano di più quest'anno

Per quest'anno, Assoconsumo ha rilevato un aumento nei prezzi di uova e colombe del 10%. Come ha spiegato Alessandro Sessa a Fanpage.it, è un dato in apparenze contrasto col deprezzamento subito dal cacao negli ultimi mesi, che avrebbe dovuto evitare aumenti sul prodotto finale. Questo non è successo, un po' perché è un "prodotto da ricorrenza" a cui non si è pronti a rinunciare, un po' a causa dei rincari generali su energia e carburanti, che incidono sulle filiere produttive.

L’uovo di Marchesi 1824

Perché a Pasqua si regalano uova di cioccolato

La tradizione dell'uovo pasquale di cioccolato affonda le sue radici un po' nella simbologia cristiana, un po' nella storia dolciaria del Paese. L'uovo, infatti, è da sempre, sin dalle antiche civiltà egizie e persiane, un simbolo di rinascita, vita, fertilità. E la Pasqua stessa è proprio questo: dal punto di vista religioso vuole proprio esprimere questi concetti, essendo il ricordo della resurrezione di Gesù, che segna la vittoria della vita sulla morte. Col cristianesimo, quindi, l'uovo è diventato il simbolo della resurrezione e di conseguenza anche di Pasqua. Mentre nel Medioevo si era soliti distribuire uova vere, spesso dipinte e decorate a mano, poi tra Settecento e Ottocento i pasticceri europei iniziarono a pensarli in cioccolato. Lo sviluppo dell'industria dolciaria ha fatto il resto, con la nascita e il successo delle uova con la sorpresa al centro.

La colomba di Knam

Uova, pastiere e colombe sulle tavole pasquali degli italiani

L'uovo di Pasqua non è il solo simbolo pasquale, dal punto di vista culinario. Nella tradizione gastronomica regionale, quella campana per la precisione, spicca la pastiera, un dolce tipico che non può mancare nel pranzo della domenica di Pasqua e nella scampagnata di Pasquetta. Quella più costosa di quest'anno è la proposta di Sal De Riso, un nome di spicco della pasticceria. La sua versione classica, rigorosamente rispettosa della tradizione, può costare fino a 50 euro. Nel suo catalogo anche la colomba, per esempio L'Amalfitana da 53 euro, omaggio ai sapori e profumi della Costiera. Ma la colomba più costosa del 2026 è quella di Iginio Massari, una limited edition con cioccolato e uvetta al rum da 75 euro.