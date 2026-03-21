Pasquetta 2026 sulla Transiberiana d’Italia: date, fermate e costi per il viaggio tra i borghi

Il Lunedì dell'Angelo, la cosiddetta Pasquetta, chiude le festività pasquali. Tradizione vuole che si organizzino grigliate, passeggiate in riva al mare, pic-nic, giornate in agriturismo: insomma, giornate da trascorrere all'aria aperta con gli amici e la famiglia. Meteo permettendo! Per questa occasione speciale, la Transiberiana d'Italia potrebbe essere la soluzione perfetta per fare qualcosa di diverso. L'esperienza è a bordo di un treno storico che attraversa l'Appennino, nel mezzo della natura, regalando alla vista panorami mozzafiato. La tratta è una delle più suggestive d’Italia e la location del treno d'epoca rende tutto ancora più magico. Non è un viaggio statico, in cui si resta sempre seduti: l'itinerario prevede tour guidati, trekking, visite nei centri storici e nelle aree verdi così da scoprire i borghi più belli del tragitto. Insomma: è un viaggio di scoperta, all'insegna della lentezza, perfetto per stare in compagnia e scoprire il territorio in tutta la sua autenticità. Ci sono 396 posti a bordo.

Il programma di viaggio e le fermate della Transiberiana d'Italia a Pasquetta 2026

Lunedì 6 aprile 2026 si parte da Sulmona alle 9.00 con arrivo a Castel di Sangro alle 12.40, con sosta intermedia a Campo di Giove dalle 10,00 alle 11.15. In realtà ci si può staccare da questo tragitto base e inserire dei tour intermedi. Il tour Sulmona-Castel di Sangro include ingressi al Museo Aufidenate e allaPinacoteca Patiniana. Il primo contiene numerose opere di Teofilo Patini, il secondo custodisce reperti e testimonianze che vanno dalla preistoria alla seconda guerra mondiale, il tutto nella cornice di un ex convento cinquecentesco.

Alfedena

Facendo Sulmona-Alfedena si può approfittare di un'escursione guidata al parco fluviale e al borgo: un totale di 5 km con 100 metri di dislivello. Scegliendo Sulmona-Scontrone si può invece optare per un'escursione guidata dal fiume Sangro al centro storico di Scontrone, dopo circa 45 minuti di ascesa. Infine era prevista la possibilità di tour tra Sulmona-Barrea, ma i posti risultano esauriti. Alle 16.30 si riparte da Castel di Sangro, con successiva salita a bordo dei viaggiatori di rientro da Scontrone e Alfedena. L'arrivo a Sulmona è previsto alle 18.30.

Sulmona

Costi dei biglietti e dove acquistarli

Le tariffe variano tra adulti e bambini e a seconda del tour scelto, ma includono già le attività previste, che si tratti di escursioni o visite guidate. Il tour Sulmona-Castel di Sangro costa 60 euro (40 euro ridotto). Il tour Sulmona-Alfedena costa 65 euro (40 euro per bambini 3-11 anni). Stesso prezzo per Sulmona-Scontrone. Costa leggermente di più il tour Sulmona-Barrea: 75 euro per adulti e 50 euro per bambini.