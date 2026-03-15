Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane

La nuova escalation in Iran sta già spingendo verso l’alto petrolio e gas sui mercati internazionali. Se le tensioni continueranno, per le famiglie italiane l’effetto potrebbe tradursi in circa 350 euro in più all’anno tra luce e gas. Ecco cosa c’è da sapere.

Le guerre sembrano lontane finché non entrano nelle economie quotidiane. E uno dei primi canali attraverso cui accade è quasi sempre l'energia. Non serve che un conflitto arrivi fisicamente in Europa: basta che tocchi uno dei nodi del sistema energetico globale perché gli effetti comincino a propagarsi fino alle bollette di famiglie e imprese. Ed è proprio quello che sta accadendo in queste settimane. La nuova escalation in Asia Sud Occidentale ha già provocato una reazione immediata nei mercati energetici internazionali. Petrolio e gas stanno salendo di prezzo e, se la tensione dovesse proseguire nei prossimi mesi, per le famiglie italiane questo potrebbe tradursi in una spesa media di circa 350 euro in più all'anno tra luce e gas. Su scala nazionale l'impatto diventerebbe molto più ampio: moltiplicato per i milioni di nuclei familiari italiani, infatti, significherebbe diversi miliardi di euro di spesa energetica aggiuntiva.

Cosa sta succedendo ai prezzi di petrolio e gas

Per capire perché una crisi geopolitica possa arrivare fino alle bollette bisogna guardare prima di tutto a come funzionano i mercati dell'energia. Petrolio e gas sono materie prime globali: vengono scambiati cioè ogni giorno sui mercati internazionali e il loro prezzo dipende non solo dalla quantità disponibile, ma anche dal rischio che quella quantità possa diminuire. Quando in una regione strategica aumenta la tensione militare, gli operatori iniziano a temere possibili interruzioni delle forniture. Anche se nulla si interrompe davvero, la sola possibilità che accada è sufficiente a far salire i prezzi. Quello che noi siamo soliti chiamare Medio Oriente è uno dei punti più sensibili dell'intero sistema energetico mondiale. Da questa regione proviene, infatti, una quota enorme del petrolio globale e una parte significativa del gas naturale liquefatto che viaggia via nave verso Europa e Asia. Ogni volta che la stabilità di quell'area viene messa in discussione, il mercato reagisce quasi automaticamente.

Il punto più delicato: lo Stretto di Hormuz

Uno dei nodi più critici di questa geografia energetica è lo Stretto di Hormuz, che in questi giorni sentiamo nominare spesso: si tratta del corridoio marittimo attraverso cui transitano ogni giorno milioni di barili di petrolio provenienti dai Paesi del Golfo. È un passaggio stretto, strategico, impossibile da sostituire nel breve periodo. Se la tensione militare cresce in quell'area, i mercati reagiscono immediatamente perché sanno che da lì passa una parte essenziale dell'energia mondiale. Non serve che il traffico venga quindi realmente bloccato: basta che il rischio aumenti. Nei mercati dell'energia questo rischio si traduce in un aumento dei prezzi, una sorta di sovrapprezzo geopolitico che gli analisti chiamano "risk premium". È il prezzo dell'incertezza.

Perché il gas influenza anche il prezzo della luce

Il passaggio successivo avviene poi dentro il sistema energetico europeo. Quando il prezzo del gas aumenta, l'effetto non resta confinato alle centrali o alle importazioni: si trasmette anche al costo dell'elettricità. Questo accade perché nel mercato europeo dell'energia il prezzo dell'elettricità viene spesso determinato dall’ultima fonte necessaria a soddisfare la domanda. E molto spesso quella fonte è proprio il gas. In altre parole, se il gas diventa più caro, produrre elettricità diventa più costoso. E quando produrre elettricità costa di più, prima o poi quel costo si riflette nelle bollette pagate da famiglie e imprese.

Non è, ovviamente, un processo immediato: il sistema energetico funziona attraverso contratti e meccanismi di aggiornamento dei prezzi che si distribuiscono nel tempo. Ma nel giro di alcune settimane o mesi gli aumenti registrati nei mercati internazionali finiscono quasi sempre per arrivare anche ai consumatori.

Quanto potrebbero aumentare le bollette

Secondo diverse analisi del settore energetico, se le tensioni dovessero proseguire nei prossimi mesi l'effetto medio per le famiglie italiane potrebbe tradursi in circa 350 euro in più all'anno tra luce e gas. È una cifra che può sembrare contenuta se presa singolarmente, ma che diventa invece davvero molto più significativa se osservata su scala nazionale: considerando i circa 26,7 milioni di nuclei familiari italiani, infatti,l'impatto complessivo potrebbe superare i 9 miliardi di euro. Parliamo di stime che dipendono fortemente dall'evoluzione della crisi internazionale: più la tensione durerà nel tempo, più il sistema energetico europeo faticherà ad assorbire l'aumento dei prezzi. È importante specificare che l'aumento stimato di circa 350 euro annui rappresenta una media nazionale. Nella realtà il peso potrebbe variare sensibilmente da città a città e da famiglia a famiglia; molto dipende infatti dal tipo di abitazione, dal sistema di riscaldamento e dalle abitudini di consumo energetico.

Benzina e diesel: i primi aumenti si vedono alla pompa

Ma prima ancora che nelle bollette domestiche, i primi segnali di queste tensioni si vedono spesso nei distributori di carburante. Benzina e diesel reagiscono infatti molto rapidamente alle variazioni del prezzo del petrolio. E negli ultimi giorni i prezzi medi praticati nei distributori italiani hanno già registrato piccoli rialzi. Non si tratta ancora di aumenti drammatici, ma il movimento è davvero significativo perché mostra quanto velocemente le tensioni geopolitiche possano riflettersi nella vita quotidiana. Il carburante è uno degli indicatori più sensibili dell'economia energetica globale: quando il petrolio sale, il prezzo alla pompa è quasi sempre il primo a cambiare.

Perché non stanno aumentando tutte le materie prime

Un elemento interessante di questa fase è che l'aumento dei prezzi non riguarda tutte le materie prime allo stesso modo. Alcuni metalli industriali, come rame o nickel, nelle ultime settimane hanno infatti registrato variazioni limitate o addirittura piccoli ribassi. Questo significa che lo shock attuale non è paragonabile a quello del 2022, quando l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia provocò invece un aumento simultaneo di energia, cereali e molte altre materie prime. La crisi attuale sembra invece concentrarsi soprattutto sul settore energetico. È, insomma, il petrolio, e di conseguenza il gas, il vero epicentro delle tensioni.

L'impatto complessivo sull'economia italiana

Quando l'energia diventa più cara, l'effetto non si limita alle bollette domestiche. L'energia è infatti una delle infrastrutture fondamentali dell'economia: alimenta industrie, trasporti, agricoltura e servizi. Un aumento prolungato dei prezzi energetici finisce quindi per riflettersi anche sul costo dei trasporti, sulla logistica e, in molti casi, sul prezzo finale dei prodotti. Per questo gli economisti guardano sempre con attenzione alle tensioni energetiche internazionali; non si tratta solo di una questione geopolitica: è anche una variabile che può influenzare l'inflazione, la crescita economica e il potere d'acquisto delle famiglie.

La variabile decisiva: quanto durerà la crisi

Tutto quanto dipenderà, comunque , dall'evoluzione del conflitto. Se la tensione resterà limitata nel tempo, i mercati energetici potrebbero riassorbire gradualmente l'aumento dei prezzi. Se invece la crisi dovesse allargarsi o mettere davvero a rischio le rotte energetiche del Golfo, allora il rincaro dell'energia potrebbe diventare ben più stabile e duraturo. La storia delle crisi energetiche mostra un meccanismo abbastanza ricorrente: i primi segnali compaiono nei mercati finanziari, poi nei prezzi dei carburanti, e solo qualche mese dopo arrivano nelle bollette domestiche. È in quel momento che le crisi geopolitiche, che sembravano lontane e astratte, diventano improvvisamente concrete. E si trasformano in qualcosa di molto più familiare: il costo quotidiano dell'energia che entra nelle case.