Iran, la guerra in diretta, Teheran: “Khamenei sta bene, braccheremo e uccideremo Netanyahu”. Trump: “Nessun accordo, condizioni non ancora sufficienti”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 15 marzo 2026 in tempo reale. Trump: "L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le condizioni non sono ancora sufficientemente favorevoli". I Pasdaran minacciano Netanyahu: "Lo braccheremo e uccideremo”. In Libano almeno 14 morti in nuovi attacchi israeliani e forti esplosioni a Teheran. Esplosioni anche in Bahrein. Oltre 108 feriti in Israele nelle scorse 24 ore . Teheran: "Droni contro Paesi Golfo ‘false flag' del nemico". L’Iran ha arrestato 20 persone accusate di essere informatori di Israele
- Dall’isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell’Iran: gli scenari ora che Trump l’ha attaccata
- Il generale Capitini: “I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele”
- Iran, guerra del petrolio e rischio inflazione: perché rischiamo davvero una crisi globale
- Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell’attacco e le origini del conflitto
Media: attaccate fabbriche iraniane a Isfahan: decine di morti
Sarebbero decine le persone uccise dai bombardamenti israeliani e statunitensi nella città di Isfahan, importante polo manifatturiero iraniano. Lo riferisce Al Jazeera, secondo la quale i raid sono diretti alle industrie attive nel campo della difesa ma stanno colpendo anche aree civili.
L'Iran afferma di aver colpito il quartier generale della polizia e il centro di comunicazioni satellitari in Israele
L'esercito iraniano afferma che le sue forze hanno condotto questa mattina "potenti attacchi con droni" contro il quartier generale dell'unità speciale di polizia israeliana "Lahav 433" e il centro di comunicazioni satellitari per la difesa di Gilat. Lo riporta una dichiarazione diffusa dai media del paese. Non sono state però specificate le posizioni dei siti presi di mira né gli esiti degli attacchi.
Israele afferma di aver distrutto i centri di comando di Hezbollah a Beirut
L'esercito israeliano ha affermato di aver distrutto sabato i "centri di comando" della Forza Radwan, l'unità d'élite di Hezbollah, nella capitale libanese. In un comunicato, il gruppo ha anche affermato di aver attaccato "diverse postazioni di lancio di Hezbollah nella zona di Al-Qatrani", nel Libano meridionale. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il 28 febbraio, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 826 persone in Libano .
Ministro degli Esteri iraniano: "Mojtaba Khamenei sta bene e governa l'Iran"
"La Guida Suprema Mojtaba Khamenei gode di buona salute e governa pienamente il Paese". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in risposta alle notizie sull'assenza di Khamenei dalla vita pubblica e in tv da quando è stato eletto la scorsa settimana. "La situazione nel Paese è stabile", ha aggiunto Araghchi, citato dall'agenzia Irna. Il presidente Donald Trump aveva dichiarato ieri di non sapere nemmeno se Mojtaba Khamenei sia vivo. Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva affermato che Khamenei è "ferito e probabilmente sfigurato".
Trump chiama gli alleati a difendere lo Stretto di Hormuz, Corea del sud: "Valutiamo invio navi"
La Corea del Sud "valuterà con attenzione" la richiesta di Donald Trump di "inviare navi da guerra" nello Stretto di Hormuz per "garantire che rimanga aperto": lo ha affermato un funzionario presidenziale citato dall'agenzia Yonhap, aggiungendo che Seul si trova "in comunicazione stretta" con Washington sull'argomento. "La sicurezza delle rotte marittime internazionali e la libertà di navigazione sono nell'interesse di tutti i Paesi e sono protette dal diritto internazionale", ha dichiarato il funzionario coreano.
Perché l’Iran può mettere in ginocchio i mercati energetici mondiali e cosa c’entra anche l’Italia
La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha bloccato circa il 20% del petrolio mondiale, facendo schizzare il greggio oltre i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022. L’Iran ha dimostrato di avere una leva che nessun attacco militare può neutralizzare in fretta: il controllo del più importante collo di bottiglia energetico del pianeta. Per l’Europa e per l’Italia, le conseguenze sono già visibili. Perché l’Iran può mettere in ginocchio i mercati energetici mondiali e cosa c’entra anche l’Italia.
L'Ucraina chiede denaro e tecnologia in cambio dell'aiuto dei droni in Medio Oriente
L'Ucraina vuole denaro e tecnologia in cambio dell'aiuto fornito alle nazioni mediorientali per difendersi dai droni iraniani, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, dopo che Kiev ha inviato specialisti in quattro paesi della regione. Zelensky ha dichiarato ai giornalisti che ogni squadra inviata in Medio Oriente è composta da decine di persone, in grado di condurre valutazioni specialistiche e dimostrare come dovrebbero funzionare i sistemi di difesa contro i droni.
L'Iran ha arrestato 20 persone accusate di essere informatori di Israele
Venti persone sono state arrestate nel nord-ovest dell'Iran con l'accusa di aver collaborato con Israele, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim, che cita una dichiarazione della procura locale. Sono accusati di aver inviato a Israele informazioni sulla posizione di risorse militari e di sicurezza iraniane. "Sono state colpite diverse reti di mercenari legati al regime sionista che collaboravano, inviando tra l'altro informazioni sulle posizioni di militari, forze dell'ordine e servizi di sicurezza al nemico sionista, e 20 persone sono state arrestate e detenute in seguito a un mandato giudiziario", si legge nella dichiarazione del procuratore. Israele ha lanciato una nuova fase della sua offensiva contro l'Iran, prendendo di mira i posti di blocco di sicurezza sulla base di informazioni provenienti da informatori sul campo.
Israele annuncia l'avvio di nuova ondata di attacchi contro l'Iran occidentale.
L'esercito israeliano afferma che "poco tempo fa" le sue forze hanno avviato "un'ondata di attacchi su vasta scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano nell'Iran occidentale".
L'Arabia Saudita afferma di aver abbattuto 4 droni a Riad
Il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato che quattro droni sono stati intercettati e distrutti nell'area metropolitana di Riad. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio, l'Arabia Saudita è stata bersaglio di ondate di droni e missili iraniani diretti contro infrastrutture energetiche critiche, interessi e installazioni militari statunitensi e aree urbane. Negli attacchi almeno due persone sono state uccise e altre dodici ferite.
Oltre 108 feriti in Israele nelle scorse 24 ore
Sono 108 le persone rimaste ferite in Israele nelle scorse 24 ore a causa degli attacchi provenienti dall'Iran e dagli Hezbollah libanesi. Lo riferisce il ministero della Sanità dello Stato ebraico, che non specifica l'entità e l'origine delle lesioni. Alcune persone infatti, come avvenuto nei giorni scorsi, potrebbero essere rimaste contuse mentre fuggivano verso i rifugi. Secondo il ministero, dallo scorso 28 febbraio 3.195 israeliani hanno dovuto fare ricorso a cure ospedaliere e in 81 sono ancora ricoverati.
Teheran attacca base base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti
Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno affermato di aver attaccato la base aerea di Al Dhafra, situata negli Emirati Arabi Uniti e utilizzata dagli Usa, con «10 missili Fatah e Ghadr»: lo indica un comunicato. In aggiunta, i Pasdaran hanno riferito che tre navi iraniane sanzionate dagli Usa, che erano state sequestrate dall'India, sono state autorizzate a ripartire, dopo che Teheran ha concesso ad alcune imbarcazioni indiane di attraversare lo Stretto di Hormuz. "Le azioni dell'Iran hanno dato i loro frutti nella battaglia dei mari… Questo è il vero modello usato per eliminare minacce e sanzioni»"ha dichiarato su X il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie.
Raid nella notte su Israele, feriti e cittadini sotto shock a Holon
Notte di raid su Israele con almeno cinque attacchi. Il bilancio è di due due persone rimaste leggermente ferite a Holon, nel centro del Paese, a seguito del secondo attacco come riporta il Times of Israel. Le ferite sono state causate dall'impatto nella zona di frammenti caduti dopo un'intercettazione. L'Idf ha avviato un'indagine sulle circostanze dell'accaduto. Il servizio medico di emergenza israeliano ha dichiarato che un uomo di circa 80 anni sta ricevendo cure mediche sul posto per lievi ferite causate da schegge di vetro, e una donna, anch'essa di circa 80 anni, è in cura per sintomi da inalazione di fumo. Diverse altre persone sono in cura per shock.
Trump: “Impegno da diversi Paesi su sicurezza Stretto di Hormuz”
Donald Trump ha chiesto a "numerosi Paesi colpiti dalle prepotenze dell'Iran" di contribuire alla messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz, un vitale passaggio marittimo per le petroliere, mentre i prezzi del greggio hanno avuto un balzo. Il presidente Usa ha riferito che diversi Paesi si sono impegnati a contribuire alla sicurezza dello Stretto, pur rifiutandosi di fare nomi. "Non solo si sono impegnati, ma ritengono si tratti di un'ottima iniziativa", ha detto in un'intervista telefonica alla Nbc. "Non voglio dire nulla" anche se "è possibile", ha replicato alla domanda se la Marina Usa avrebbe cominciato a scortare le navi.
Media: forti esplosioni a Teheran
Forti esplosioni nella zona meridionale diTeheran. In un video ricevuto da Iran International si vedono diverse esplosioni nella zona meridionale della città nelle prime ore di oggi, con i residenti che descrivono gli attacchi come "molto intensi". Secondo le prime informazioni, diverse aree nella parte meridionale della città sono state prese di mira da attacchi.
Teheran accusa Emirati di fornire basi agli Usa per attacchi a isole di Kharg e di Abu Musa
Teheran accusa gli Emirati Arabi di fornire basi agliUsa per attacchi a isole di Kharg e di Abu Musa. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di aver fornito agli Usa basi per attaccare le isole di Kharg e di Abu Musa. Le operazioni, si legge sui media iraniani, sarebbero partire da Ras al-Khaimah e da un'altra località descritta come "molto vicina a Dubai". Araghchi ha definito la mossa "pericolosa" e, minacciando implicitamente una rappresaglia, ha assicurato che l'Iran "cercherà di fare attenzione a non attaccare nessuna area abitata".
In Libano almeno 14 morti in nuovi attacchi israeliani
Almeno 14 persone, tra cui quattro minori, sono morte negli ultimi attacchi sferrati da Israele su diverse località del Libano. Lo rendono noto le autorità sanitarie di Beirut secondo l'agenzia stampa ufficiale Nna. Il Ministero ha riferito che sette persone sono state uccise e otto ferite in due raid israeliani che hanno preso di mira le città meridionali di Sidone e al-Qatrani. Altre sette persone sono state uccise in un attacco israeliano contro il quartiere di Nuns nella città meridionale di Nabatieh. Tra le vittime, quattro bambini. In precedenza, il Ministero aveva comunicato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani dal 28 febbraio era salito a 826, mentre il numero degli sfollati aveva superato gli 831.000.
Trump: “Voglio che il mondo abbia il petrolio. Le sanzioni alla Russia torneranno appena la crisi sarà finita”
"Voglio che il mondo abbia petrolio. Le sanzioni, imposte quando la Russia ha invaso l'Ucraina torneranno non appena la crisi sarà finita" lo ha spiegato Trump nell'intervista a Nb rispondendo alla domanda sulla sua decisione di revocare temporaneamente alcune sanzioni sul petrolio russo a fronte dell'impennata dei prezzi globali del petrolio.
Trump: "L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le condizioni non sono favorevoli"
"L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le condizioni non sono ancora sufficientemente favorevoli" lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump, aggiungendo: "Non so nemmeno se Mojtaba Khamenei sia vivo. Finora nessuno è stato in grado di mostrarlo. Mi è giunta voce che non sia vivo e, se lo fosse, dovrebbe fare qualcosa di molto saggio per il suo Paese, e cioè arrendersi. Ci sono persone ancora in vita che sarebbero ottimi leader per il futuro del Paese".
Pasdaran: “Braccheremo e uccideremo Netanyahu”
"L'incertezza sul destino del criminale Primo Ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano la crisi e l'instabilità degli sionisti. Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e a ucciderlo con tutte le nostre forze". Lo scrivono le Guardie Rivoluzionarie iraniane in un comunicato, riportato dall'agenzia Fars.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 15 marzo
Le ultime notizie di oggi, 15 marzo 2026 sulla guerra in Iran. Trump: "L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le condizioni non sono ancora sufficientemente favorevoli". I Pasdaran minacciano Netanyahu: "Lo braccheremo e uccideremo”. In Libano almeno 14 morti in nuovi attacchi israeliani e forti esplosioni a Teheran. Esplosioni anche in Bahrein. Teheran: "Droni contro Paesi Golfo ‘false flag' del nemico".