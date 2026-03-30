Il pranzo di Pasqua 2026 da Gianfranco Vissani: il menù del suo ristorante stellato a partire da 130 euro
Tra gli chef più noti d’Italia che anche nel 2026 propongono un menu speciale per Pasqua c’è Gianfranco Vissani. Cuoco stellato e volto televisivo conosciuto dal grande pubblico, aprirà le porte del suo ristorante Casa Vissani di Baschi, in provincia di Terni, per il pranzo di domenica 5 aprile (e anche a cena, oltre che per il giorno di Pasquetta a pranzo), con un percorso gastronomico pensato per l’occasione.
Per quest’anno la proposta si articola in due percorsi degustazione, entrambi costruiti attorno ai piatti simbolo della cucina dello chef: uno più essenziale e uno più completo, con un numero diverso di portate ma la stessa idea di fondo, quella di unire tecnica, materia prima e accostamenti ricercati.
Il menù di Pasqua 2026 di Casa Vissani
Il pranzo si apre con stuzzichini di benvenuto serviti tra cantina e sala jazz, accompagnati da calici di Bollicina Franciacorta Muratori.
A seguire, il menu di Pasqua:
- Crudo di Glacier 51 con asparagi al caramello salato, salsa di pomodori verdoni, grasso e magro di maiale alla vernaccia
- Fusilloni con piselli e cipolla di Cannara, salsa di sogliola, cremino di papaia, fondente e ravanelli
- Anolini di fegato grasso d’anatra e muffato, salsa di topinambur e aglione, flan di arancia e timo
- Agnello croccante cotto nell’anfora all’aceto balsamico con cappesante caramellate alla farina di bamboo
Il percorso si completa con un pre-dessert e con il dessert:
- Soufflé di mela fragola, salsa di mandorle salate al profumo di fava di tonka
Quanto costa il pranzo di Pasqua nel ristorante di Vissani
Per il pranzo di Pasqua 2026, Casa Vissani propone due menu degustazione con prezzi differenti, entrambi bevande ed extra esclusi.
Il primo percorso, da 130 euro a persona, prevede tre portate salate a scelta più il dessert. Il secondo, più completo, costa 150 euro e include quattro portate salate oltre al dessert. Come detto, è possibile anche cenare domenica 5 aprile o pranzare per il giorno di Pasquetta con lo stesso menu proposto dallo chef.
Il ristorante Casa Vissani si trova a Baschi, in provincia di Terni, affacciato sul lago di Corbara. Da anni è uno dei riferimenti della cucina d’autore in Italia, grazie a una proposta che unisce ricerca, prodotti di alta qualità e una forte impronta personale dello chef. Anche per Pasqua, l’idea resta quella di offrire un’esperienza strutturata, pensata per chi vuole concedersi un pranzo fuori dall’ordinario.