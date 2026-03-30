Il pranzo di Pasqua 2026 da Gianfranco Vissani: il menù del suo ristorante stellato a partire da 130 euro

Per Pasqua 2026 Gianfranco Vissani propone due menu nel suo ristorante di Baschi, in provincia di Terni: uno da 130 euro con tre portate salate e dessert, e uno da 150 euro con quattro piatti più dessert (bevande escluse). Tra le proposte, crudo di Glacier 51, anolini d’anatra e agnello cotto nell’anfora. Oltre a domenica 5 aprile, c’è la possibilità di mangiare dallo chef anche a Pasquetta.