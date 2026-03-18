La colomba di Pasqua più costosa del 2026 è quella di Iginio Massari con cioccolato e uvetta al rum

Pasqua 2026 si avvicina e, come da tradizione, sulla tavola imbandita non potranno mancare i piatti tipici, dai salumi al casatiello, fino ad arrivare alla torta pasqualina e all'agnello. Tra i dolci più apprezzati della ricorrenza, inoltre, non ci sono solo le uova di cioccolata ma anche la colomba, ormai proposta nelle più svariate versioni da pasticcerie e noti brand dolciari. Anche gli chef più famosi del nostro paese l'hanno inserita nella loro offerta culinaria pasquale ma la più preziosa è quella di Iginio Massari: ecco com'è fatta e quanto costa.

Le colombe pasquali di Iginio Massari

Iginio Massari, eccellenza assoluta dell'Alta Pasticceria italiana, si sta preparando alla Pasqua e a dimostralo è l'offerta di prodotti lanciati sia sul suo sito ufficiale che nei suoi store fin dall'inizio di marzo. Scatole di ovetti, maxi uova di cioccolata, torta caprese "rivisitata" ed esclusive box regalo: il più tradizionale dei dessert pasquali preparati dallo chef è la colomba.

La colomba tradizionale di Iginio Massari

Proposta in diverse versioni, la colomba di Iginio Massari è sempre artigianale, confezionata fresca e senza conservanti. Ci sono quella tradizionale con mandorle e scorze di arancia, quella al cioccolato e lampone con l'iconica glassa rosa e quella al pistacchio con granella di zucchero, i prezzi? Proposte in formati da mezzo chilo e da un chilo, vengono vendute a 35 e 60 euro (fa eccezione solo la colomba da un chilo "classica", il cui costo è di 50 euro).

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La colomba a cioccolato e lampone

La colomba in edizione limitata costa quasi 100 euro

La colomba di Iginio Massari più originale (e soprattutto più costosa) è la nuova edizione limitata. È glassata al cioccolato fondente e rum e decorata con arancia candita e, come se non bastasse, all'interno del soffice impasto color cacao non mancano pepite di cioccolato fondente e al latte e uvette al rum, dettaglio che mixa dolcezza, note calde e sfumature agrumate. Quanto costa? Disponibile solo nel formato da un chilo viene venduta a 75 euro, costo che attualmente è il più elevato di tutte le colombe proposte sul mercato per il 2026. In quanti sognano di gustarla durante il banchetto pasquale in compagnia?