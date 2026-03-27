Le colombe più buone in vendita al supermercato: la classifica di Altroconsumo

L’assaggio delle colombe (Fonte: Altroconsumo)

Il prezzo non è l'unico elemento da considerare quando si vuole fare un acquisto intelligente. Quando parliamo di prodotti alimentari, soprattutto se si tratta dei sovrani delle feste comandate, il gusto è fondamentale, e anzi in questo caso è uno degli indicatori di qualità più importanti.

Per questo Altroconsumo ha realizzato un test di assaggio su 12 colombe classiche, firmate da marchi storici, che è possibile acquistare al supermercato e al discount. Il prezzo può variare in maniera significativa, e così anche il gusto. A portare a termine le prove di assaggio, organizzate da Nord a Sud, sono stati proprio i consumatori. Due colombe sono risultate le migliori all’assaggio mentre altre hanno convinto decisamente meno.

La classifica delle migliori colombe classiche del supermercato

La colomba classica ha vinto nettamente sulle varianti: è quella che i consumatori dicono di acquistare più spesso. In questo caso la spesa media va da 5 a 10 euro. La prova di degustazione si è svolta a marzo 2026 in tre diverse sessioni, due a Milano e una a Vico Equense (Napoli), coinvolgendo oltre 200 consumatori abituali di colomba. La prova campana si è svolta all'Istituto Alberghiero Francesco De Gennaro, frutto di collaborazione tra Altroconsumo Campania e l'Istituto Mediterraneo della Cultura Gastronomica (UCMed), e in questo caso a valutare le colombe sono stati nomi noti della pasticceria locale.

Le modalità di svolgimento della prova d'assaggio però è stata la stessa dalla Lombardia alla Campania: ogni partecipante ha assaggiato al massimo sei prodotti, tutti serviti rigorosamente in forma anonima e identificati solo da un codice. In questo da non fare pesare sul giudizio la marca o il prezzo, ma solo il gusto.

Il test dell’assaggio a Milano (Fonte: Altroconsumo)

Ogni colomba è stata valutata da circa 100 persone. Dopo ogni assaggio, è stato compilato un questionario con un giudizio sul gradimento complessivo e poi, più nel dettaglio, su aspetto, odore, sapore, consistenza e qualità dei canditi. La colomba piace quando riesce a sembrare ricca senza essere pesante, e il meno possibile "industriale".

Ottengono il titolo di Scelto dai consumatori due colombe a pari merito: Giovanni Cova & C. e Tre Marie. Entrambe hanno il pregio di sembrare, almeno al gusto, "artigianali". Otto colombe su dodici si sono fermate su una valutazione positiva ma poco memorabile. I due dolci che hanno convinto meno sono Balocco e soprattutto Bistefani. La prima è risultata media: a penalizzarla sono stati soprattutto un impasto giudicato secco e asciutto, un aroma poco intenso e canditi ritenuti pochi e poco aromatici.

Le colombe proposte durante il test erano indistinguibili

Ancora meno positivo il risultato di Bistefani, che non ha raggiunto la sufficienza: per molti è apparsa troppo secca, povera di canditi, con un gusto debole e talvolta artificiale o amarognolo. Questa colomba è anche la più economica del test, con un prezzo inferiore ai 4 euro a confezione, pari a 5,41 euro al chilo. Qui il risparmio, insomma, si è sentito anche al palato.

La classifica delle colombe da supermercato più buone secondo Altroconsumo

Prezzo delle colombe resta stabile, stangata per le uova di Pasqua

Il prezzo del cacao sta scendendo, ma in controtendenza quello delle uova di Pasqua continua ad aumentare. Secondo l'analisi di Altroconsumo, le uova di cioccolato registrano rincari fino al 19% su alcuni marchi, mentre le colombe restano sostanzialmente stabili, registrando solo +1%.

A fare davvero paura al consumatore è il prezzo medio delle uova al cioccolato che supera i 57 euro al chilo, ma con una forbice enorme: si va da poco più di 8 euro fino a oltre 130 euro al chilo. Solo marchi come Novi, Balocco, Dolci Preziosi, vedono prezzi stabili o in discesa.