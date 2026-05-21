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Quali sono le Farmacie online più economiche, la classifica di Altroconsumo: risparmi fino a tre volte

Confrontando i prezzi di 100 prodotti tra parafarmaci, dispositivi medici e farmaci senza obbligo di ricetta medica, l’Associazione dei Consumatori ha stilato una classifica di 21 farmacie e parafarmacie più convenienti. tra le più note e utilizzate in Italia.
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A cura di Antonio Palma
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Con portali web sempre più forniti e di facile utilizzo, da tempo farmacie e parafarmacie online sono diventate un punto di riferimento di moltissimi italiani che trovano conveniente fare acquisti a distanza, sia per mancanza di tempo sia per ottenere sconti e promozioni. Non tutte le farmacie online però hanno la stessa convenienza e gli stessi prezzi e anzi in alcuni casi lo stesso prodotto può costare più del triplo. È quanto ha messo in luce una indagine di Altroconsumo che ha stilato la classifica delle farmacie on-line più economiche  sia per quanto riguarda farmaci senza obbligo di ricetta sia per quanto riguarda cosmetici e integratori.

Confrontando i prezzi di 100 prodotti tra parafarmaci, dispositivi medici e farmaci senza obbligo di ricetta medica, l'Associazione dei Consumatori ha stilato una classifica di 21 farmacie e parafarmacie tra le più note e utilizzate in Italia scoprendo che in alcuni casi vi sono prezzi diversi anche del 263% per lo stesso prodotto. La classifica tiene in considerazione solo i prezzi dei prodotti e non le spese di spedizione che variano da negozio a negozio sia come costi sia come soglie di spesa per averla gratis.

La classifica: al primo posto Farmacia reale Firenze

Ad aggiudicarsi la prima posizione della classifica e il titolo di “Farmacia online salvaprezzo” di altro consumo è la Farmacia Reale Firenze ma a pochissima distanza si classificano altri siti piuttosto convenienti tra cui ben quattro a pari punti in seconda posizione. In generale la classifica è piuttosto corta come numeri visto che tra la prima e la decina l'indice di convenienza si discosta di soli 8 punti. Tra i più cari invece, a venti punti o più dalle prime, troviamo Farmacia di fiducia, Docpeter e Farmacia Loreto. Ecco la classifica completa delle farmacie online più economiche:

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Prezzi più alti per lo stesso prodotto anche del 263%

Dall'analisi di Altroconsumo, è emerso che in media gli stessi cosmetici o integratori costano il doppio nelle farmacie più care rispetto a quelle più economiche dell'indagine, mentre la distanza si riduce un po’ per i farmaci. Per alcuni prodotti però le differenze di prezzo tra un sito e l’altro possono essere molto alte in percentuale, arrivando a oltre il triplo e fino al 263%: è il caso ad esempio dei cerotti Pic ma anche tra cosmetici, integratori e farmaci le differenze massime sono state alte.

I risparmi più alti, in termini assoluti, sono stati riscontrati proprio tra integratori e creme, prodotti solitamente più costosi: su una crema antirughe registrato addirittura un risparmio di 35 euro mentre per i farmaci si arriva a un costo maggiore di 14 euro. Per quanto riguarda le spese di spedizione, infine, non sono molto diverse fra loro: in genere si va tra i 4 e i 6 euro. La vera differenza sta nella soglia di spesa oltre la quale la spedizione diventa gratuita, che può andare da circa 20 euro a ben 70 euro.

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