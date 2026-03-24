Cannavacciuolo unisce colomba e pastiera: il dolce dello Chef per Pasqua 2026 costa 49 euro
Pasqua 2026 si avvicina e in molti sono alle prese con l'ideazione del menù da proporre durante i banchetti con amici e parenti. I cibi tipici non possono proprio mancare su una tavola pasquale che si rispetti, dai salumi al casatiello, fino ad arrivare all'agnello al forno, anche se i più attesi sono i dolci, primi tra tutti le uova di cioccolato e le colombe. Chi, però, quest'anno intende celebrare le tradizioni con un tocco di originalità farebbe bene a puntare sulla colomba-pastiera firmata da Antonino Cannavacciuolo, un vero e proprio mix delle due ricette iconiche, il cui gusto è decisamente sopraffino.
Antonino Cannavacciolo rende omaggio alla Campania con la colomba-pastiera
Siete stanchi dei soliti dolci di Pasqua? In questo 2026 potete portare in tavola l'innovativa colomba-pastiera dello chef Antonino Cannavacciuolo. Presentata con il nome "Colomba stile pastiera", è il dolce nato da due icone della tradizione campana, che sono stati fusi in un'unica e indimenticabile esperienza. Con questo dessert pasquale fuori dal comune lo chef stellato ha voluto rendere omaggio alla sua terra, la Campania, evocando attraverso i sapori eleganti e la cremosità gustosa i pranzi in famiglia e il calore del sole del sud che hanno contraddistinto la sua infanzia.
Quanto costa la colomba stile pastiera di Antonino Cannavacciuolo
L'impasto del dolce pasquale di Antonino Cannavacciuolo è quello della tradizionale colomba, ovvero con canditi all'arancia e glassatura con mandorle, a cui però sono stati aggiunti la ricotta, il grano cotto, i fiori d'arancio e la vaniglia Bourbon, ovvero gli ingredienti simbolo della pastiera napoletana. A completare il dessert non mancano delle righe di cioccolato bianco che richiamano le caratteristiche strisce della pastiera. Ad ogni morso si verrà avvolti da un sapore delicato e floreale, un perfetto mix di eleganza e passione campana. Quanto costa la colomba pastiera dello chef? Sul sito ufficiale il prodotto, proposto in un coloratissimo packaging a tema, viene venduto a 49 euro ed è disponibile solo nel formato da 900 grammi.