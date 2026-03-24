Cannavacciuolo unisce colomba e pastiera: il dolce dello Chef per Pasqua 2026 costa 49 euro

Pasqua 2026 si avvicina e in molti sono alle prese con l'ideazione del menù da proporre durante i banchetti con amici e parenti. I cibi tipici non possono proprio mancare su una tavola pasquale che si rispetti, dai salumi al casatiello, fino ad arrivare all'agnello al forno, anche se i più attesi sono i dolci, primi tra tutti le uova di cioccolato e le colombe. Chi, però, quest'anno intende celebrare le tradizioni con un tocco di originalità farebbe bene a puntare sulla colomba-pastiera firmata da Antonino Cannavacciuolo, un vero e proprio mix delle due ricette iconiche, il cui gusto è decisamente sopraffino.

Antonino Cannavacciolo rende omaggio alla Campania con la colomba-pastiera

Siete stanchi dei soliti dolci di Pasqua? In questo 2026 potete portare in tavola l'innovativa colomba-pastiera dello chef Antonino Cannavacciuolo. Presentata con il nome "Colomba stile pastiera", è il dolce nato da due icone della tradizione campana, che sono stati fusi in un'unica e indimenticabile esperienza. Con questo dessert pasquale fuori dal comune lo chef stellato ha voluto rendere omaggio alla sua terra, la Campania, evocando attraverso i sapori eleganti e la cremosità gustosa i pranzi in famiglia e il calore del sole del sud che hanno contraddistinto la sua infanzia.

La colomba stile pastiera di Cannavacciuolo

Quanto costa la colomba stile pastiera di Antonino Cannavacciuolo

L'impasto del dolce pasquale di Antonino Cannavacciuolo è quello della tradizionale colomba, ovvero con canditi all'arancia e glassatura con mandorle, a cui però sono stati aggiunti la ricotta, il grano cotto, i fiori d'arancio e la vaniglia Bourbon, ovvero gli ingredienti simbolo della pastiera napoletana. A completare il dessert non mancano delle righe di cioccolato bianco che richiamano le caratteristiche strisce della pastiera. Ad ogni morso si verrà avvolti da un sapore delicato e floreale, un perfetto mix di eleganza e passione campana. Quanto costa la colomba pastiera dello chef? Sul sito ufficiale il prodotto, proposto in un coloratissimo packaging a tema, viene venduto a 49 euro ed è disponibile solo nel formato da 900 grammi.

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