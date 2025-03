Quanto costa la colomba con i frutti rossi di Antonino Cannavacciuolo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Manca più di un mese a Pasqua 2025 ma i più famosi chef italiani sono già alle prese con i preparativi per trasformare la festività primaverile in una esperienza culinaria memorabile. In moltissimi hanno già lanciato le loro collezioni di prodotti a tema sul mercato, dai cioccolatini dai gusti originali alle classiche uova con sorpresa (come ad esempio quelle messe in vendita da Iginio Massari a oltre 100 euro). Antonino Cannavacciuolo non fa eccezione, anzi, sul suo sito ufficiale sono già disponibili casatiello, pastiera e colombe. Una di queste ultime, in particolare, ha attirato l'attenzione degli appassionati per il suo insolito abbinamento: ecco quali sono gli ingredienti e quanto costa.

Cosa contiene la colomba integrale di Antonino Cannavacciuolo

Il prodotto pasquale più originale lanciato da Antonino Cannavacciuolo? Una colomba dal gusto "esotico". Oltre a quella classica senza canditi e al mix creato con la pastiera napoletana, ha lanciato anche la colomba integrale al cioccolato e frutti rossi. Creato e confezionato presso il Laboratorio artigianale dello chef campano, viene descritta come la "novità più golosa del 2025", cosa contiene? L'impasto viene realizzato con la farina integrale, all'interno della quale vengono aggiunte gocce di cioccolato fondente e frutti rossi canditi, dalle fragoline ai lamponi, fino ad arrivare ai mirtilli. Il tocco di classe è poi la glassa al cioccolato e lampone che va a ricoprire lo strato di mandorle e granella di zucchero.

Colomba integrale al Cioccolato e Frutti Rossi

Quanto costa la colomba di Pasqua ai frutti rossi

In vendita sia sul sito ufficiale di Antonino Cannavacciuolo che negli store fisici, la colomba integrale ai frutti rossi costa 49 euro. Pesa 750 grammi ed è perfetta per aggiungere un tocco di originalità alla propria tavola pasquale. Per quale motivo il prezzo è così elevato rispetto alle colombe tradizionali? Innanzitutto si tratta di un prodotto artigianale creato con prodotti di alta qualità. Come se non bastasse, nel costo rientra anche il "fattore marketing": chi acquista un dolce di uno dei più famosi chef italiani "paga" anche il marchio, proprio come se il prodotto in tavola fosse uno status symbol. In quanti non vedono l'ora di provare la colomba a cioccolato e frutti rossi?

La colomba di Antonino Cannavacciuolo