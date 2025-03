video suggerito

Quali sono le migliori colombe da acquistare al supermercato per Pasqua 2025 Dopo i bar e le pasticcerie anche i supermercati sono ormai pronti alla Pasqua 2025: scopriamo quali sono le migliori.

A cura di Arianna Colzi

Manca poco meno di un mese a Pasqua e i bar e le pasticcerie italiane sono già pieni di colombe. Le grandi pasticcerie collaborano con i grandi brand di moda e gli chef stellati presentano i loro prodotti artigianali: da Antonino Cannavacciuolo a Iginio Massari, sono tante le colombe gourmet tra cui poter scegliere. Anche al supermercato gli scaffali sono pieni di colombe: scopriamo le migliori, tra collaborazioni d'eccellenza e marchi della GDO.

Motta

Motta, brand del Gruppo Bauli, ha realizza la colomba pasquale in collaborazione con lo chef e giudice di Masterchef Bruno Barbieri. Sono stati realizzati diversi gusti, da quella ai frutti rossi e cioccolati, passando per pesca e limone e infine quella classica, con scorze candite d'arancia. Il prezzo va dai 14,90 ai 16.90 euro.

La colomba Motta firmata con Bruno Barbieri

Alce Nero

Per gli amanti dei prodotti bio, anche quest'anno Alce Nero propone la colomba biologica a lievitazione naturale. Senza conservanti, la colomba, venduta a 18,50 euro, è coperta da una granella di zucchero, oltre alle tradizionali mandorle.

La colomba Alce Nero

Vergani

La colomba di Vergani, marchio storico milanese che realizza i panettoni, propone la colomba classica e altri quattro gusti. Dal cocco e doppio cioccolato, passando per la colomba al pistacchio senza glutine, caramello salato e albicocche e ananas. Quando la tradizione incontra un mix di sapori per tutti i gusti, a partire da 22 euro.

La colomba Vergani

Pistì

La colomba di Pasqua 2025 di Pistì, laboratorio artigianale con sede a Bronte, in Sicilia, è come sempre una colomba che rimanda agli ingredienti dei dolci tipici dell'isola. Quest'anno è farcita con crema al mandarino e ricoperta con cioccolato bianco. Il prezzo è 22 euro.

La colomba di Pistì

Elisenda

Elisenda, ovvero la linea di alta pasticceria di Esselunga nata in collaborazione con il ristorante Tre Stelle Michelin Da Vittorio, propone la sua colomba con lievito madre. Con gocce di cioccolato fondente e gianduia, la colomba costa 31,90 per 1 kg e si trova in tutti i supermercati Esselunga.

La colomba di Elisenda